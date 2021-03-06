CHP'den düşen helikopterle ilgili TBMM'de komisyon talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopter kazasına ilişkin "TBMM'de komisyon kurulması" talebinde bulundu.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında 11 askerin şehit olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Düşen askeri helikopterin yaşının yaklaşık 25 olduğu, dağlık arazilere uygun olmadığına ilişkin iddialara değinen Ağbaba, "Bu iddiaların ciddi şekilde araştırılması gerekiyor."

Daha önce yine herkesi çok üzen bir kazanın Isparta'da yaşandığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Şırnak'ta 2017 yılında 13 askerimiz şehit olmuştu. Bunlardan biri hemşehrimiz Yarbay Songül Yakut'tu, aynı tip helikopterde kaza yapıp şehit olan. Maalesef Türkiye uzunca süredir bu tür kazaları yaşamaya devam ediyor. Defalardır söylüyoruz, bu kazalar araştırılsın, bu kazaların sebepleri araştırılsın, bir daha askerimiz şehit olmasın diyoruz. Ama yapılan tek şey cenazenin arkasından Fatiha okumak. Buradan çağrı yapıyoruz, biri korgeneral olmak üzere 11 askerimizi şehit verdiğimiz bu helikopter kazası mutlaka araştırılmalı, TBMM'de bununla ilgili komisyon kurulmalıdır."