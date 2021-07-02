CHP'den 'eğlence vergisi kaldırılsın' teklifi

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konser düzenleyen bir sanatçının eğlence vergisi nedeniyle bilet gelirinin yüzde 91’ini masraflara ayırmak zorunda kaldığını belirtti. İlgezdi, 100 liralık biletten ancak 9 lira kazanabilen sanatçılar için pandemi döneminde eğlence vergisinin yüzde 0 olması için kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. İlgezdi, buradaki amacın bir buçuk yıla yakındır çalışamayan sanatçıların rahatlamasını sağlamak olduğunu söyledi.

CHP’li Akkuş İlgezdi, ilk vakalarının görülmeye başladığı günden bu yana kısıtlamalardan aslan payını kültür ve sanat sektörü ve bu nedenle sanatçıların aldığını belirterek, “Aylardır kapalı olan eğlence mekânlarında çalışan, kendisini ve ailesini geçindirmek zorunda olan yüzbinlerce emekçi açlığa, sefalete ve kaderine terk edildi. Türkiye, geçinmek için enstrümanını satan sanatçıların yaşadığı utançla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu utancı taşıyamayan, ailesine yük olduğunu düşünen, geçinemeyen ve hayattan beklentisi kalmayan sanatçıların ölümüne tanık olduk. Pandemi döneminde resmî olmayan verilere göre Türkiye genelinde 100’den fazla müzisyen işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti” açıklamasını yaptı.

Kültür sanat emekçilerinin gelinen noktada öncelikle kendilerine bir an önce istihdam olanağı sağlanmasını ardından bir yılı aşkın süredir yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiklerini kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Yüzde 10 olarak alınan eğlence vergisinin 2022 yılı sonuna kadar, yüzde 0’a indiren teklifimiz yasalaşırsa kültür sanat emekçilerimize ciddi bir destek sunacağız.” dedi.