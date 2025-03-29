CHP'den Ekrem İmamoğlu için Maltepe'de miting: İşte öne çıkan mesajlar!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı protesto sürecini, bugün Maltepe’de düzenlediği mitingle devam ettiriyor.

Mitinge EMEP, DEM Parti, Sol Parti, TİP ve BTP gibi siyasi partiler de destek verdi.

Valilik izin verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, miting için İstanbul Valiliği’ne resmi başvuru yapıldığı ve herhangi bir yasaklama olmadığı belirtilmişti.

Planlanan saatten bir saat gecikmeli olarak 13.00’te başlayan mitinge, Ekrem İmamoğlu’nun ailesi de katıldı. Eşi Dilek İmamoğlu, çocukları Selim ve Semih İmamoğlu, anne ve babası Havva ve Hasan İmamoğlu ile kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu alandakileri selamladı.

İmamoğlu’nun yapay zeka ses kaydı yayınlandı

Miting alanında yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan Ekrem İmamoğlu’nun sesi yayınlandı. İmamoğlu'nun yapay zeka konuşmasında, “Beni engellemeye çalışsalar da size güveniyorum. Şantajlarınıza, montajlarınıza, korkaklığınıza gülüyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise mitingde yaptığı konuşmada, “Bir adım geri adım atan bizden değildir.” diyerek yurttaşlara kararlılık mesajı verdi.

Mansur Yavaş: 'Silivri Kapatılsın!'

Mitingde kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu artık bir kişinin değil, halkın davası. İş yok, adalet yok, hukuk yok” dedi.

Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki sürece tepki göstererek, “Silivri kapatılsın!” çağrısında bulundu.

Özgür Çelik, İmamoğlu’nun mektubunu okudu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu’nun Silivri’den yazdığı mektubu okudu.

Mektupta, “Mesele memleket meselesi, adalet, demokrasi, özgürlük meselesi. Türkiye’nin tüm muhalefet partileriyle tarihi bir dönem yaşayacağız” ifadeleri yer aldı.

Mektubun devamı, yapay zeka teknolojisiyle Ekrem İmamoğlu’nun sesiyle dinletildi.

Yapay zeka ses kaydında, “Millet zalimin karşısında birleşmiştir. Cumhurbaşkanı adayı olarak mertçe, dürüstçe yarışacağım” ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel: Yargılama TRT'den canlı yayınlansın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında, “Bugün burada bir miting değil, bir tarih yazılıyor.” ifadelerini kullandı. Mitinge katılımın anlık olarak 2.2 milyon kişi olduğunu söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’den canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

Trafiğe kapatılan yollar

İstanbul Valiliği, miting nedeniyle bugün sabah 07.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Kapatılan yollar arasında Turgut Özal Bulvarı’nın belirli bölümleri bulunurken, alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.