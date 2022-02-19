CHP'den elektrik tepkisi: Ortada somut bir adım yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji faturalarında indirim yapılacağına ilişkin açıklamalara karşın, henüz somut bir adım atılmadığını söyledi.

Akın açıklamasında şunları söyledi:

“Esnafımız, çiftçimiz, sanayicimiz başta olmak üzere saray eşrafı hariç, 84 milyon vatandaşımız elektrik faturalarıyla çarpılırken; AK Parti iktidarı topu taca atarak zaman kazanmaya çalışıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bey, elektrik faturalarından illallah eden vatandaşlarımızı rahatlatacak çalışmaları televizyonlara çıkıp yaptıklarını söylüyor. Ama hala ortada somut bir adım yok.

Hatta ve hatta Fatih Bey kademeli elektrik tarifesi üzerinde çalıştıklarını, sahadan veriler aldıklarını, bunları değerlendirip yeni bir düzenleme yapacaklarını söylüyor.

Fatih Bey, siz çıkıp Bakanlığınızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı 7 Aralık’ta ‘çalışıyoruz’ demediniz mi? Dediniz. Ben size demedim mi, ‘Dersinizi çalışmamışsınız, 150 kilovatsaat olmaz en az 230 kilovatsaat olmalı’ diye. Dinlemediniz. Sonra arkasından 150 kilovatsaat kademeli tarifeyi uygulamaya yüzde 127 zamlı olarak uygulamaya koydunuz. Ben size yine demedim mi, ‘Fatih Bey, dersinizi çalışmamışsınız, zamları geri çekin düşük kademeyi de 230 kilovatsaate zamsız çıkarın’ diye? Dedim.

"Zamları geri çekin"

Üç ayı aşkın süredir çalıştığınızı söylüyorsunuz. Ancak vatandaşımızın beklediği indirimi bir türlü yapmadığınız gibi vatandaşlarımızı oyalıyorsunuz. Üstüne üstlük ben sizlere çözümlerimizi de defalarca anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim.

Nedir bunlar? Her şeyden önce zamları derhal geri çekin. Kademeli elektrik tarifesini sosyal tarife olarak kurgulayıp insanlarımızı rahatlatın. Yani, 230 kilovatsaatten zamsız olarak uygulayın. KDV’yi yüzde bire düşürün. İhtiyaç sahiplerine elektrik yardımında miktarı da kapsamı da genişletin. 1 Ocak’tan itibaren fahiş zam ödeyen vatandaşlarımızın paralarını iade edin. Dersinize çalışmadığınız için 'istifa edin' diyeceğim ancak ne yazık ki onu da yapamayacaksınız. Çünkü demokratik yönetimlerde istifa olur. Bu nedenle siz de affınızı dileyin.” (ANKA)