CHP'den Erdoğan'a 'davet' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık, Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi.” sözlerini sarf etti.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Erdoğan’a sosyal medyadan yanıt vererek kendilerine resmi davet yapılmadığını açıkladı.

Özgür Ceylan açıklamasında şunları söyledi:

“Sultan; ’Muhalefet konuşuyor. Muhalefeti davet ettik, gelin dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi’ demiş. Alışmış yaverlerinin karşısında hizalanmasına. Bir atasözümüzü hatırlatmak isterim, Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.

1915 Çanakkale Köprüsü Açılış daveti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Erkek'in danışmanına Karayolları Genel Müdürlüğü’nden (KGM) unvanını bilmediğimiz bir memuru tarafından WhatsApp üzerinden gönderilmiş tarafıma ise davet dahi yapılmamıştır. Katılmamamızdan neden bu kadar rahatsız bu da ayrı bir soru tabii.

Biz 1,5 yıl ek garanti yani milletin sırtına yük vurdunuz diyoruz kızıyorlar. Sen günlük 675 bin Euro artı KDV ödüyorsun yükleniciye. Neden fazladan 1,5 yıl daha katlanıyoruz bu maliyete sorusu rahatsız ediyor.”