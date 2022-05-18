CHP'den Erdoğan'a SADAT tepkisi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SADAT yöneticileriyle bir ilişkisinin olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa, "Erdoğan 'SADAT ile alakam yok' demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor." notunu ekledi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün SADAT yöneticilerine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Özkan, sosyal medya hesabında, 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de, Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan “Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu”na atanan isimlerin yer aldığı listeyi paylaştı. Özkan’ın paylaşımında yer alan atama listesinde, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi isminin de yer aldığı görüldü.
Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı Sadat'la "alakam yok" dedi. (Görsel: 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete)— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 18, 2022
Yakında kimseyi kabul etmeyecek:) pic.twitter.com/zQCvyqwIEa
Özkan, söz konusu atama listesini şu notla paylaştı:
“Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı Sadat'la ‘alakam yok’ dedi. (Görsel: 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete) Yakında kimseyi kabul etmeyecek.”
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, TBMM’de partisinin grup toplantısında; şunları söyledi:
“SADAT’ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”
Kılıçdaroğlu: Tanıştırayım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a SADAT ile ilgili açıklamasından dolayı tepki gösterdi.
Erdoğan “SADAT ile alakam yok” demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım. pic.twitter.com/hFoqm9JT52— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 18, 2022
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan “SADAT ile alakam yok” demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım." ifadelerini kullandı.