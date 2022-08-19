CHP'den Erdoğan'a Suriye tepkisi
CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye konusundaki açıklamalarını eleştirerek, “Yakında geliyor: Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi.” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Suriye hakkındaki sözlerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.
Erkek’in sosyal medya paylaşımı şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye yolculuğu:— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) August 19, 2022
2012: “Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız.”
2015: “Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur.”
2022: “Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok.”
Yakında geliyor: Kardeşim Esad…
Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi… pic.twitter.com/7WNJKgiDUw
“Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye yolculuğu:
‘2012: ‘Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız.’ 2015: ‘Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur.’ 2022: ‘Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok.’
Yakında geliyor: Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi…”