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CHP'den Erdoğan'a Suriye tepkisi

CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye konusundaki açıklamalarını eleştirerek, “Yakında geliyor: Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Suriye hakkındaki sözlerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Erkek’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye yolculuğu:

‘2012: ‘Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız.’ 2015: ‘Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur.’ 2022: ‘Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok.’

Yakında geliyor: Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi…”

 

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