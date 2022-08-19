CHP'den Erdoğan'a Suriye tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Suriye hakkındaki sözlerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Erkek’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye yolculuğu:

2012: “Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız.”

2015: “Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur.”

2022: “Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok.”



Yakında geliyor: Kardeşim Esad…



Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi… pic.twitter.com/7WNJKgiDUw — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) August 19, 2022

“Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye yolculuğu:

‘2012: ‘Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız.’ 2015: ‘Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur.’ 2022: ‘Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok.’

Yakında geliyor: Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi…”