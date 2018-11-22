CHP'den Erol'a uyarma cezası
CHP Disiplin Kurulu, Milletvekili Erol'a uyarma cezası verdi.
CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a "uyarma" cezası verilmesi kararı aldı.
Alınan bilgiye göre, CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, sözlü savunmasından feragat etmesi ve yazılı savunmasına göre değerlendirme yapılmasını talep etmesi üzerine bugün toplandı.
Toplantıda, Erol'a "uyarma" cezası verilmesine oy birliğiyle karar verildi. (AA)
Kurul, önceki gün aldığı kararla Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı partiden ihraç etmişti.