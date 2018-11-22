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CHP'den Erol'a uyarma cezası

CHP Disiplin Kurulu, Milletvekili Erol'a uyarma cezası verdi.

CHP'den Erol'a uyarma cezası
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CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a "uyarma" cezası verilmesi kararı aldı. 

Alınan bilgiye göre, CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, sözlü savunmasından feragat etmesi ve yazılı savunmasına göre değerlendirme yapılmasını talep etmesi üzerine bugün toplandı.

Toplantıda, Erol'a "uyarma" cezası verilmesine oy birliğiyle karar verildi. (AA)

Kurul, önceki gün aldığı kararla Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı partiden ihraç etmişti.

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildiÖztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

chp
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