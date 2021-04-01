CHP’den güvenlik soruşturması teklifi tepkisi: AYM'ye gideriz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam reddedilen kanun teklifinin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un devreye girmesinin ardından bugün yeniden gündeme alınmasına tepki gösterdi.

Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Güvenlik soruşturması teklifinin TBMM Genel Kurul gündeminde olması ile ilgili soru üzerine Özgür Özel, şu yanıtı verdi:

“Bunu bekliyorduk, yaptılar. Yaptıkları iş şudur: Dün Sayın Şentop’un görevlendirilmesi ile Haydar Akar usulüne göre yönetti. Kendileri her oylamada Çin ordusu gibi gelip, her müzakerede çil yavrusu gibi dağılan kendileri, gittiler. Bu sefer biz muhalefet olarak çoktuk, kanun maddelere geçilmesi reddedildi. Haydar Akar da bunu duyurdu. E, gelseydin gelmedin. Milletin vergisiyle aldığın maaşının gereğini yerine getirmedin. O salonda bulunup da oyunu kullanmadın. 'Hayır oylamayı baştan yapalım...' Atılmış bir golü hakem saymışken tepeden gelip ‘çıkarın hakem formasını ben yöneteceğim.., Milletimiz karar versin. Bu kadar hazımsızlık yok... Sayın Şentop’un yaptığı iş, eylemli bir İçtüzük ihlalidir. İçtüzüğün 13. maddesinin son fıkrası 'oylamada yapılan bir yanlışlık sonradan fark edilirse' hükmünü içerdiğinden, oysaki AK Parti birleşim açıkken itiraz etmiş, Sayın Şentop arkada saatlerce bunu tartışmışken ve orada usulüne uygun olarak Haydar Akar tarafından kanunun düşürüldüğü teyit edilip bir sonraki kanuna geçilmişken, sonra bugün Meclis'e Başkanlık Divanı'ndaki çoğunluk kullanılarak darbe yapılmaya çalışılmaktadır. Kabul edilebilecek bir davranış değildir. 10 gün içinde eylemli içtüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesi’ne usul, şekil yönünden gideriz. Anayasa Mahkemesi daha önce verdiği kararların bir benzerini verirse, bu konuda çok açık hükümleri kararları vardır, bozulacaktır. Bütün haklarımızı kullanırız. En sonunda bu haksızlık hiçbir yerden dönmezse milletimizden, seçmenimizden döner. AK Parti MHP seçmeni sonuçta Türk insanıdır. Haksızlığa tahammül etmez şikeyle kazanmayı istemez. Hakemin taraf tutmasını istemez, hakemin kendi takımının taraf formasını giymesini istemez. Bugün hakem AK Parti forması giymiştir. Bugün tarafsızlık yemini eden Meclis Başkanı AK Parti flaması sallamaktadır. Bir kez kanun teklifleri reddedildi yaptıkları saygısızlığa bakın. Bu yüzden tek adam rejimi var çünkü tek adam kızdı köpürdü fırçaladı sabaha kadar uyutmadı. Ayıplarıyla otursunlar.”

Özgür Özel’in açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Şu an bir Başkanlık Divanı Toplantısı var. Dün muhalefetin sayısı fazla olduğu halde o kararı bozmaya, oylamayı yeniden yaptırmaya, kanunu yeniden almaya çalışıyor. Tahakküm kurmaya çalışıyor. Başkanlık Divanı’nın Meclis’in siyasi tarihine bir kara leke daha bırakmamasını ümit ederiz. ‘Biz AK Parti, MHP’yiz, saray istiyorsa geçiririz, oylamada parmak kaldırırız ama son nokta biz olmasak da kanunu geçiririz, geçiremezsek ertesi gün yeniden geçiririz çünkü sarayın arzuhalcisi haline gelmiş bir Meclis Başkanı var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli… Yanıt vermemiz gerekiyor. Tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik çarpıtmaya çalışıyor. Sayın Genel Başkanım bu terör örgütlerinden bir tanesinin Artvin’de hedefindeydi, Sayın Devlet Bahçeli. Biz PKK kurşunu yemişiz. O gün Meclis kapalıydı, F-16’ların hedefindeyken ‘Meclis’i açalım’ diyen biziz. O gün biz geldikten sonra buraya gelen milletvekilleriniz, bizim duruşumuza en yakın şahittir. Geliyor sayıyor, tek devlet, tek bayrak, sayıyor sayıyor. O tek adamın dediği her şeyi tekrar ediyorsunuz. Tek prompter… Güya Sayın Genel Başkanı itibarsızlaştıracak."

Bahçeli'ye AYM tepkisi

"AK Parti artık tek başına seçim kazanamayacak hale gelmişken, 24 Haziran’da baskın seçim yapıp, ülkenin başına oturan Devlet Bahçeli’dir. Bugün çiftçinin, emeklinin, emekçinin, karnı aç uyuyanların sorumlusu Devlet Bahçeli’dir. Ülkeyi AK Parti’ye mahkûm eden Devlet Bahçeli’dir." diyen Özel, "Sayın Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili ifadeleri… Ne desek boş. İki noktanın altını çizip değerlendirmemi yapayım. Dilekçe usulü eksiklikler dolayısıyla iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, iade ediyor. MHP Genel Merkezi’nde hazırlanmıştı demek ki MHP düzgün yazacak bir ekibe sahip değil. Hem size hem Cumhuriyet Başsavcısı’na hediyeyi anca yetiştirdiler. Hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmayız. Hiçbir partinin kapatılmasına rıza göstermeyiz. Sayın Bahçeli, her istediğiniz olsun istiyorsunuz ya… Anayasa Mahkemesi’ni kapatırsanız, HDP’yi kim kapatacak?" ifadelerini kullandı.