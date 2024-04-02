CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlamıştı. Seçimi 4 bin oydan az sayıda farkla geride tamamlayan CHP, sonuçlara itiraz etmek için İl Seçim Kurulu’na geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, milletvekilleri ve partililerinin katılımıyla itiraz öncesi bina önünde basın açıklaması yapıldı.

Bakan, seçmenin iradesinin önemine değinerek, “CHP olarak Türkiye’de seçim zaferi yaşadık. Hatay’da arada az bir fark var. Biz yaptığımız itiraz neticesinde Hatay’da bu seçim zaferini taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Burada genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz var. Biz tam anlamıyla örgüt olarak buradayız. Seçmenin iradesinin tecelli ettiği yer sandık. Bu sandık bizim için daha önemli çünkü burada var oluş mücadelesi veren bir yandan hayatını idame ettirmeye çalışan, çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan insanlar oy kullandı. Tüm seçmenlerin iradesi önemli elbette ama Hatay seçmeninin iradesi bizim için çok daha önemli. O yüzden Hatay’daki seçmen iradesinin sonuca yansıması açısından üstümüze düşen vazifeyi yapmaya geldik. Sandık görevlisi arkadaşlarımız üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirdiler, elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Tüm hukuki müracaatlarımızı burada il ve ilçe seçim kurularına yağacağız. Yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Süreç sonlanıncaya kadar burada kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde seçmenler, yeni yerel yöneticilerini seçti.

Seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti yönetimindeki Adıyaman'da CHP'nin, AK Parti yönetimindeki Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı kazandı.

CHP yönetimindeki Hatay'da AK Parti'nin, AK Parti yönetimindeki Kilis'te ise CHP'nin adayı ipi göğüsledi.

Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı

Adıyaman'da CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk, Kilis'te CHP'nin adayı Hakan Bilecen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını yine CHP'nin adayı Zeydan Karalar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yine AK Parti'nin adayı Fatma Şahin kazandı.

AK Parti'nin yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Elazığ Belediye Başkanlığı yine AK Parti'de kaldı. AK Parti'nin adayları, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Malatya'da Sami Er, Elazığ'da Şahin Şerifoğulları belediye başkanı seçildi.

Depremden etkilenen illerden, MHP yönetimindeki Osmaniye Belediye Başkanlığı da el değiştirmedi. Seçimi MHP'nin adayı İbrahim Çenet kazandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Serra Bucak Küçük de belediye başkanı seçildi.