CHP'den hükümete 'teşeron' çağrısı

19 Aralık 2017

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste yaptığı açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ege Denizi'ndeki 18 ada ve adacığa ilişkin açıklamalarının ardından Türkiye'ye çok ağır tehditlerde bulunduğunu söyledi.

Kammenos'un, coğrafi aidiyeti, egemenliği belirsiz 18 ada ve adacığın Yunanistan'ın işgalinde olduğunu itiraf ettiğini, bunu da yaparken Kılıçdaroğlu'na yönelik küstahça bir tavırla "gel de al." ifadesini kullandığını belirten Altay, "Kammenos bilmelidir ki Büyük Atatürk'ün İstanbul'un işgalinde söyledikleri 'Geldikleri gibi giderler.' sözüyle kendisine cevap veriyoruz. Yunanistan, bu cüreti, hadsizliği, cesareti AK Parti hükümetlerinin tutarsızlığından, cesaretsizliğinden ve acizliğinden bulmaktadır. CHP, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cesaretini hala taşımaktadır. Egemenliği tartışmalı ada ve adacıkların, Yunanistan tarafından işgalinin bugün Yunan Milli Savunma Bakanı tarafından itiraf edilmesi ve Türkiye'ye meydan okunmasını kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Emekli Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ'un söz konusu 18 ada ve adacığın Türkiye'ye ait olduğuna dair ciddi deliller ortaya koyduğunu, değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Altay, "Başta Bulamaç, Eşek ve Koyun adaları olmak üzere 18 ada ve adacıktaki Yunan işgaline karşı hükümeti, bir milli duruş sergilemeye, yerlilik ve milliliği burada ispat etmeye çağırıyoruz. Bu ve benzeri konularda hükümetle her zaman iş birliği, güç birliği, hükümetin atacağı adımların tümünün arkasında olduğumuzu kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, bir soru üzerine de taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin, iktidar yetkililerince, bütçe görüşmeleri sonuna yetiştirileceğini kendilerine söylendiğini belirterek, "Geldiğimiz noktada bunun bütçenin sonuna yetişmesi çok şey görünmüyor. Taşeron daha Meclise gelmedi. Belli ki hükümet, taşeron kanunuyla ilgili kendi içinde netlik sağlayamadı ama bir şey kesin bütçenin bittiği günün ertesinde Meclise getireceklerini söylemişlerdi. Biz de buyurun getirin her türlü katkıya, desteğe açık ve hazırız demiştik." ifadesini kullandı.

Taşeron düzenlemesi için yeni formül 'KHK'

Konunun kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesini sağlıklı bulmadıklarını çünkü hükümetin taşeron teklifinde adaletsizlik, eşitsizlik olacağını öngördüklerini dile getiren Altay, "KHK ile gelmesi anayasaya aykırılık noktasında elimizi zorlaştırır. Taşeron, kanun teklifi olarak gelsin, adil, hukuki gelsin. Sendikalı bir işçinin hakkı neyse taşeron işçisinin bu hakkı almasını istiyoruz. Böyle bir teklifi buyursunlar getirsinler söz veriyoruz 2 saat içinde Meclisten geçmesi için tüm desteğimizi veririz." dedi.

Kaynak: DHA