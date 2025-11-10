CHP’den ihraç edilen Metin Lütfi Baydar için yürütme durduruldu

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın CHP’den ihracı kararına ilişkin önemli bir karar verdi.

Mahkeme, Baydar’ın avukatı tarafından yapılan başvuruda, ihraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmediği ve savunma hakkının ihlal edildiği iddialarını değerlendirerek, CHP tarafından verilen kesin ihraç kararının uygulanmasının tedbiren durdurulmasına hükmetti.

Dilekçede, Baydar’a savunmaya çağrı belgesinin tebliğ edilmediği ve bu durumun anayasal savunma hakkını engellediği ifade edildi.

Mahkeme, dosyadaki belgeleri incelemesinin ardından ihtiyati tedbir talebini kabul ederek ihraç kararının uygulanmasını durdurdu.