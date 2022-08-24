CHP’den iktidara çağrı: Kesintiler ertelenmeli

ANKARA(DÜNYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin maddi sıkıntı yaşadığını belirterek, belediye gelirlerinde yıl sonuna kadar kesinti yapılmaması çağrısında bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Siyasi iktidarın yanlış politikaları, tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız gibi yerel yönetimlerimizi de maddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Temel belediye hizmetlerinin maliyetlerinde 4-5 kat artışlar yaşanırken maalesef belediye gelirleri aynı kaldı. İktidar, bu süreçte belediyelere destek olmak için hiçbir adım atmadı. Tam tersine, belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranlarını yüzde 50’ye kadar çıkardı. Yani destek değil, köstek oldu. Tüm partilerden belediyelerin ortak meselesi olan bu sorunla ilgili TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifleri de Cumhur İttifakı tarafından reddedildi.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı kararı ile belediyelerin, genel bütçe vergi gelirlerinden borçlarına mahsuben yapılan kesintilerinin ertelenmesine yönelik kararlar alınmıştı. Ancak bu yıl için henüz bir karar alınmadı. İktidara soruyoruz: Ağustos ayındayız hala neyi bekliyorsunuz? Şu anda hangi partiden olursa olsun belediyeler maddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu sorunun siyasi partisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara çağrımızdır: Belediye gelirlerinde 2022 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır. 5’li çetelere bu milletin bütçesinden milyarlarca liralık vergi muafiyetleri tanıyan iktidar, vatandaşa hizmet eden belediyelere destek olmak zorundadır.”