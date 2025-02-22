CHP'den 'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine bugün soruşturma başlattı.

Haberlerde, soruşturmanın 'İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu'nca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine' açıldığı kaydedildi.

Söz konusu soruşturmanın ardından İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğine dair iddialar da gündeme getirildi. Bu iddialara CHP'den yanıt gecikmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özeri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Avukat Özeri şunları yazdı. "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."