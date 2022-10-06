CHP'den İnce'nin AYM üyeliğine tepki

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi.

Dün akşam Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı.

Milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığından bildirilen 3 adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yaptı.

Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci tur oylama yapıldı.

İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.

Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, 14'ünü ise Nükrettin Parlak aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Başarır'dan tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin Anayasa Mahkemesi üyesi seçilmesine tepki gösterdi.

Başarır, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’yi önce Sayıştay’a hülle yapar gibi atıyorsunuz sonra Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak seçiyorsunuz. Aynı şeyi Yargıtay’da yaptınız. Bir Anayasa Mahkemesi üyesini Yargıtay’a seçtiniz, bir dosya bile incelemeden Anayasa Mahkemesi’ne yolladınız. Koskoca yargı organlarını, yüksek yargıyı, yandaşlarınızı Anayasa Mahkemesi’ne seçmek için hülle yoluyla kullanıyorsunuz. Utanç bu. Ne işi var Muhterem İnce’nin, öyle birisinin Anayasa Mahkemesi’nde? İşte AKP ve liyakat bu demek. Gerçekten artık, bir hukukçu olarak, Anayasa Komisyonu üyesi olarak utanç duyuyorum bu eylemlerinizden.” (AA-ANKA)