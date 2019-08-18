CHP'den 'işsizlik rakamları' değerlendirmesi

18 Ağustos 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sanayi üretim endeksinin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşmesi, Türkiye'de işsizlik oranlarının yakın dönemde daha da artacağını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik krizin etkisinde her geçen gün daha da kötüye gittiğini, işsiz sayısının arttığını ileri sürdü.

Mevsim etkisinden arındırılmamış dar tanımlı işsiz sayısının Mayıs 2019'da 1 milyon 21 bin artarak 4 milyon 157 bine yükseldiğine dikkati çeken Ağbaba, "AKP iktidarının çarpık ekonomi anlayışının neticesi olarak ülke de işsiz sayısı bir yılda neredeyse Sakarya ili nüfusu kadar arttı. Ayrıca Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyonu aşmıştır. Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonluk nüfusu ile Lübnan'ı geride bırakmıştır." görüşünü savundu.

Ağbaba, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde işsizliğin son yılların en düşük seviyesinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomik kriz istihdamda azalışı tetiklerken, Türkiye, Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük işsizlik problemini yakıcı bir şekilde hissetmeye ne yazık ki devam ediyor. Türkiye'de işsizliğin sürekli olarak artmasındaki asıl etken iktidarın özellikle başkanlık sistemi ile plansız, tüketime dayanan ve üretimden yoksun ekonomi politikalarının uygulanmasıdır. Sanayi üretim endeksinin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşmesi, Türkiye'de işsizlik oranlarının yakın dönemde azalmasından ziyade daha da artacağını göstermektedir. Bizi kıskanan AB üyesi ülkeler ile aramızda ki fark, AB ülkelerinin kamu istihdamını teşvik etmesi ve üretime dayanan ekonomi politikaları ile işsizliği azaltması iken bizde ise tam tersinin yaşanması ve işsizliğin artık çözülemeyecek toplumsal bir sorun haline gelmesidir."

Genç işsizliğin arttığını, kadınların işgücünden dışlandığını savunan Ağbaba, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA