CHP'den işsizlik rakamları değerlendirmesi

15 Kasım 2019

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-ABD ilişkisinin, iki eşit ülke ilişkisi olmadığını savunarak, "Türkiye-ABD ilişkisi damatlar ve kayınpederler arası bir ilişkiye indirgendi." dedi.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dış politika ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinin 9 Aralık'ta başlayacağını ifade eden Altay, "TBMM'de kendi bütçesini sunmaya tenezzül etmeyen Sayın Erdoğan'ın, ABD'de senatörlere adeta hesap vermesini yadırgadım, bu tabloya üzüldüm. Format gereği senatörlerle görüşme yapılmış da olabilir ama elin ABD senatörlerine oturup hesap vereceksin, 2020 bütçesini TBMM'ye sunmayacaksın, tenezzül etmeyeceksin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin en güvenilir ortak olduğunu söylerken ABD Başkanı Donald Trump'ın böyle düşünmediğini gördüklerini savunan Altay, "YPG'li Mazlum Kobani'ye ilişkin olumlu sözleriyle de ABD'nin bölgedeki politikasının değişmeyeceğini Türkiye ve dünya gördü. Asıl Türkiye'yi inciten tablo şudur; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile PYD/YPG lideri Ferhat Abdi Şirin'in yani Mazlum Kobani'nin eşitlenmesidir. ABD nezdinde Erdoğan'a verilen değer, önem her neyse Ferhat Abdi Şirin'e verilen değer ve önem odur. Bunu doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmeye ilişkin, "Dağ fare doğurdu" nitelendirmesinde bulunan Altay, görüşmede Halkbank davası, senatoda bekleyen yaptırım tasarıları, S400, F-35, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesine dair gelişmelerin ele alınmadığını öne sürerek, Trump'ın açıklamalarından, "S400 meselesi aşılmadan seninle hiçbir konuda doğru dürüst müzakere etme imkanımız yok." dediğinin anlaşıldığını söyledi.

Türkiye için S400 konusunu çözmenin, "aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık" noktasına geldiğini dile getiren Altay, S400'lerde ABD'nin talebinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın İdlib kartını açacağını iddia etti. Altay, S400 konusu çözülmezse senatonun yaptırım tasarısının gündemine alınacağını, ABD'nin Türkiye'ye bölgede adım attırmamak için her şeyi yapacağını belirtti.

Altay, Türkiye-ABD ilişkisinin, egemen eşit ülkeler kapsamında bir ilişki olmadığını öne sürerek, "Türkiye-ABD ilişkisi damatlar ve kayınpederler arası bir ilişkiye indirgendi. Bu devlet ve diplomasi adabıyla bağdaşmaz." dedi.

"Perde arkasını yansıtmıyor"

ABD'nin Türkiye'yi konumlandırdığı yerin, Suudi Arabistan ya da himayesindeki Körfez ülkeleri gibi bir yer olduğunu savunan Altay, Türkiye'nin bunu hak etmediğini vurguladı.

Erdoğan ve Trump'ın açıklamasından, iki ülkenin ortak gündeminin olmadığının anlaşıldığını, herkesin kendi gündemini tekrarladığını anlatan Altay, perde önünde görülenin, perde arkasında konuşulanı yansıtmadığını savundu.

Altay, bunun bir dilek ve temenniler beyannamesi olduğunu ileri sürerek, "Türkiye-ABD ilişkisinde zoraki bir aile fotoğrafı verildi, damatlar diplomasisine tanık olundu, şahsi çıkarlarını önceleyen liderlerin arkadaşlığı pozu verildi. Bunların hiçbiri Türkiye-ABD ilişkilerini kurtarmaz. Orta yerde bir hayal kırıklığı var, sorunlar yumağı daha da karmaşık hale geldi." diye konuştu.

"Ekonomik terör"

TÜİK'in işsizlik rakamlarını açıkladığına, Haziranda yüzde 13 olan işsizlik oranının yüzde 14'e çıktığına dikkati çeken Altay, reel işsizliğin yüzde 20 olduğunu savundu.

847 bin kişinin 1000 liranın altında emekli maaşı aldığını, 8 milyon 200 bin kişinin aylık 673 lira gelire sahip olduğunu ifade eden Altay, bir ekonomik felaketin geldiğini, kışın ağır geçeceğini öne sürdü. Engin Altay, "Sadece soğuktan değil bu kış açlıktan, işsizlikten, ekmeksizlikten dolayı ağır geçecek. Bu da bir terör. 20 milyon insanı aç, açık, ekmeksiz bırakırsan, bu hain terör örgütlerinin yaptığıyla bunun ne farkı var? Bu da bir ekonomik terör." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastaneleriyle ilgili açıklamasının sorulması üzerine Engin Altay, Koca'nın, bunun kara delik olduğunu görmesinin, CHP'nin haklı olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti.

Ağbaba: Türkiye, 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10'uncu OECD ülkeleri arasında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işsizlik oranlarının arttığını belirterek, Türkiye'nin bu oranlar ile dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10'uncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü ülke olduğunu öne sürdü.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de işsizliğin artık önü alınamayan sosyal bir sorun haline geldiğini savundu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2019 yılı ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak, 4 milyon 650 bin kişiye ulaştığını belirten Ağbaba, "İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye bu oranlar ile dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10'uncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü ülke olmuştur. Türkiye işsizliğin yüzde 12,7 olduğu Cezayir'in bile gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Genç işsizlik oranlarına da değinen Ağbaba, "AB'de genç işsizlik ortalaması yüzde 16,2 iken ülkemiz de neredeyse her 3 gençten biri işsiz durumdadır. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla genç işsizliğin sürekli arttığı ikinci ülkedir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da genç istihdamına ilişkin sözlerini eleştiren Ağbaba, genç kadın işsizliğinin de her geçen gün kötüye gittiğini öne sürdü.

Genç kadın işsizliğinin yüzde 26,4'ten yüzde 34,6'ya yükseldiğini ve her 100 genç kadından 35'inin işsiz olduğunu belirten Ağbaba, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ise sigortalı çalışan işçi sayısının 550 bin kişi olduğunu, yarım milyondan fazla işçinin son bir yılda işsiz kaldığını savundu.

Ayrıca son bir yılda İŞKUR'a işsizlik kaydı yaptıranların sayısının 824 bin kişi arttığına dikkati çeken Ağbaba, şunları kaydetti:

"2018 yılında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 215 bin kişi iken, 2019 Eylül ayında ise bu sayı 4 milyon 39 bine yükselmiştir. Kayıtlı işsizlerin yüzde 38,3'ü ise 15-24 yaş arası gençlerden oluşmaktadır. AKP iktidarı gençlerimizi işsizliğe ve geleceksizliğe sürüklemeye hızla devam ediyor. Ne yazık ki istihdamın daraldığı ekonomik krizin bir türlü önlenemediği bu ortamda işsizlik daha da artacaktır. İktidar ülkeyi soktuğu bu ekonomik girdaptan çıkarabilme yetisini çoktan kaybetmiştir."

Kaynak: AA