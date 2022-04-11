CHP'den işsizlik rakamlarına tepki: Mantıkla izah edilebilir hiçbir yanı yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2022 işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre 15 ve üstü yaşta işsiz sayısı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK verilerini yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Ağbaba, TÜİK’in işsizlik hesabının karmaşaya dönüştüğünü belirterek, “İŞKUR’a mart ayı itibariyle kayıtlı işsiz sayısı TÜİK’in şubat ayı resmi işsiz sayısını geride bıraktı. Ülkede 319 kişilik işe alım için 126 bin kişi işe başvuruyor ama ne hikmetse işsizlik TÜİK’e göre bir ayda 178 bin kişi azalıyor.” dedi.

“İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK’e kayıtlı işsiz sayısını geçmiş durumda.” değerlendirmesini yapan Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“Şubat ayında TÜİK kendisine kayıtlı işsiz sayısını 3 milyon 579 bin kişi olarak açıklıyor. İŞKUR’un mart ayı verilerine göre ise kuruma kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 635 bin kişi. Yani İŞKUR’un son güncel verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı TÜİK’in işsiz sayısını geride bırakmış durumda.

Yine TÜİK, işsizliğin şubat ayında, ocak ayına göre 178 bin kişi azaldığını açıklıyor. Ocak ve şubat ayları arasında işsizlik başvurusu yapanlar sayısındaki artış ise 131 bin kişi. Yani İŞKUR verilerine göre işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneğine başvuru yapanların sayısında 131 bin kişilik azalış var. Bu durumda TÜİK’in şubat ayında işsizliğin azaldığını söylemesinin mantıkla izah edilebilir hiçbir yanı yok. TÜİK işsizliği düşük göstermek için her defasında kırk takla atıyor ama bir işe yaramıyor.

İşsizlik azalmasına rağmendik verilerine göre sadece bir ayda 87 bin kişi iş gücünden çekilmiş. Bir başka deyişle artık iş bulmaktan ümidi kalmamış. Yine 178 bin kişinin iş bulduğu söylense de TÜİK verilerine göre bir aydaki istihdam artışı sadece 90 bin ile sınırlı. Tüm bunların yanı sıra ülkede herkesin gözle gördüğü başka bir gerçeklik mevcut. Geçtiğimiz ay Türkiye’nin sadece 4 ilinde toplamda 319 kişilik işe alım için 126 bin kişinin işe başvurduğunu unutmayalım. Yani ülkede TÜİK’İN iddia ettiği gibi işsizlik azalmadı aksine iş başvurusu kuyrukları arttı. İnkârcı TÜİK her ne kadar ‘işsizlik azaldı’ dese de ülkedeki iş başvurusu kuyrukları işsizlik gerçekliğini gizleyemiyor.” (ANKA)