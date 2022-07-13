CHP'den işsizlik verilerine tepki

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı mayısta önceki aya göre 0,3 azalarak yüzde 10,9'a düştü. Mayıs 2021’de 4 milyon 293 bin olan işsiz sayısı ise, bu yıl 3 milyon 785 bine geriledi.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işsizlik ile ilgili sözlerini ve TÜİK'in işsizliğin azaldığına dair verilerini sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Öztrak, “Erdoğan bayram öncesi ‘kimseyi işsiz, aç açıkta bırakmadık’ diyerek milletin aklıyla alay ediyordu. Bugün TÜİK ’in açıkladığı bol makyajlı işsizlik rakamları bile, Erdoğan’ın hilafı hakikat beyanlarının belini doğrultamadı.” dedi.

Öztrak’ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şöyle:

“Mayıs’ta gerçek işsiz sayısı 310 bin kişi artarak 8 milyon 387 bin oldu. Gerçek işsiz sayısı hala salgın öncesi seviyeye inemedi. Gerçek işsizlerimizin sayısı salgın öncesi seviyelerin 1 milyon 981 bin üzerinde.

Ama hala millete ‘kimseyi işsiz bırakmadık’ diyecek kadar kibirliler. ‘Söyle yalanı belki bulunur inananı’ yeni taktikleri oldu. Ama milletimiz yaşadığı işsizliği ve fukaralığı biliyor.

İşsizlik büyük sosyal maliyetlerinin yanında, üretimde ve ekonomide etkinliğin sağlanamadığını gösterir. İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi daha fazla üretim yapma imkânını da heba eder. Bugün Türkiye’de olan tam da budur.

Erdoğan şahsım hükümeti iş başı yaptığında, 5,6 milyon olan gerçek işsiz sayımız şu anda 8 milyonun üzerinde. Biz boşuna demiyoruz. Erdoğan şahsım hükümeti sebep; işsizlik, hayat pahalılığı ve fukaralık sonuçtur.

Soruna sebep olanlar çözüm de olamaz. Çözüme buradan başlanmalıdır. Erdoğan’ı evvela sandıkta acilen evine göndermek. Ondan sonra da ülkeyi içine düşürüldüğü girdaptan çekip çıkarmak. Millet masasındaki partiler olarak biz hazırız. Planlarımız, projelerimiz hazır.

Umutsuzluğa yer yok. Ülkemiz büyük bir ülke. Milletimiz büyük bir millet. İyi yönetilirse her sorunun çözümü var. İlk seçimde işbaşına geleceğiz. Büyük bir kucaklaşma olacak. Millet rahat bir nefes alacak. Endişeler son bulacak.”

"Suçüstü yakalandı"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerini yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

“TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre Mayıs 2021 yılında 4 milyon 293 bin olan işsiz sayısının Mayıs 2022 itibariyle 3 milyon 785 bine düştüğünü açıklıyor. Yani TÜİK’e göre, işsiz sayısında son bir yılda 509 bin kişilik azalma olduğu görülüyor.” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

Devletin bir diğer kurumu İŞKUR ise kendisine kayıtlı işsiz sayısının Mayıs 2021’de 2 milyon 893 binden Mayıs 2022’ye 3 milyon 537 bin kişiye yükseldiğini açıklıyor. TÜİK verilerinde bir yılda 509 bin kişi azalan işsiz sayısı, kayıtlı İŞKUR verilerinde 644 bin kişi artıyor. TÜİK ile İŞKUR arasında tamı tamına 1 milyon 153 bin kişilik fark oluşuyor. Bunun izah edilebilecek hiçbir yanı yoktur.

TÜİK, işsizlerle dalga geçmeye devam ediyor. TÜİK’in her ay kronikleşmiş işsizlik yalanını, devletin bir diğer kurumu İŞKUR ortaya çıkarıyor. TÜİK, bu ayda deyim yerindeyse suçüstü yakalanmış durumda.

TÜİK, işsizliği bir ayda 56 bin kişi azaldığını açıklıyor. Lakin İŞKUR verilerine göre nisan ayında işsizlik ödeneğine bugüne kadar başvuranların sayısı 16 milyon 341 iken mayıs ayında bu rakam 16 milyon 454 bin kişiye yükselmiş görünüyor. Yani işsiz kaldığı ve işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış bir ayda 113 bin iken TÜİK ise bir ayda işsizliğin 56 bin kişi azaldığını açıklıyor. TÜİK kendince illüzyon yaparak işsizliği yok ettiğini düşünse de gerçek veriler, işsizlerin hiçbir yere kaybolmadığını TÜİK’e gösteriyor.” (ANKA)