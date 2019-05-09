CHP'den İstanbul seçimleri için bağış kampanyası

09 Mayıs 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek amacıyla bağış kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Kuşoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısına, "her şey güzel olacak" diyerek, başladı.

"Bu, YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali kararı sonrasında, bize halkımızın o gece verdiği gücün sloganı, haklılığımızın sloganı." diyen Kuşoğlu, "O gece halkımız sadece moral vermekle kalmakla bize, bağış da yapmak istedi, parasal güç de vermek istedi." ifadesini kullandı.

Kampanya başlatmadıkları halde 6-7 Mayıs günlerinde bazı vatandaşların parti hesabına "her şey çok güzel olacak" başlığı altında küçük de olsa bağışta bulunduğunu, bunun da büyük bir güç, moral kaynağı olduğunu aktaran Kuşoğlu, gelen bu talepler karşısında bir kampanya başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Bülent Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Hem yurt içinde hem yurt dışında bulunan seçmenlerimiz Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın ilgili şubelerine ve belirttiğimiz hesap numaralarına başvurarak bize güç vermek, Ekrem İmamoğlu'na güç vermek için İstanbul kampanyamıza para yatırabilecekler. Biz kendilerinden sadece 20 lira istiyoruz. Aslında siyasi partilere bağış üst sınırı 54 bin 566 lira ama biz 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu, seçimi tekrar kazanmamız için, her şeyin tekrar çok daha güzel olması için yeterli bir sebep olacaktır. Bu verdiğimiz hesap numaralarımız dışında başka kampanyamız yok. Bazı uyanıklar bu arada 'Ekrem İmamoğlu kampanyası', 'CHP kampanyası' adı altında para toplamaya çalışıyorlarmış, kimse onlara kanmasın. Hesap numaralarımız dışında hiçbir yere para yatırılmamasını rica ediyoruz."

"Halkımızın desteği önemli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İmamoğlu için toplanan paraların dağılımı nasıl olacak, nerelerde kullanılacak?" sorusuna Kuşoğlu, "Bunu İstanbul kampanyamızda kullanacağız. Genel ve yerel seçimlerde siyasi partiler hazine yardımı alırlar ama ara seçimler ya da bu tür yenilenen seçimlerle ilgili bir yardım söz konusu değil. İstanbul seçimi aslında başlı başına Türkiye çapında bir seçim tekrarı gibi masraflı bir iş. Nüfusu olan bir yer. Türkiye çapında yapılan masrafın, harcamanın bir benzeri tekrar yapılacak. Halkımızın bu desteği bizim için çok kıymetli olacak." karşılığını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın CHP ile ilgili açıklamalarının sorulduğu Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Bunlar toplumumuzu huzursuz eden açıklamalar. Bunlar için üzülüyorum, bunun olması gerekiyor. Hepimiz yarınlarımızla ilgili endişe ediyoruz. Türkiye'nin büyük sıkıntıları, tarihinde görmediği derinlikte bir ekonomik krizi, siyasi krizi var. Siyasi sistemimiz çalışmıyor. Sıkıntılarımız çok fazla. Dış politikada bir kapana sıkışmış vaziyetteyiz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Suriye... Birçok sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir ortamda vatandaşın bizden beklediği daha makul bir siyaset tarzı."

"Milletten gücümüzü alıyoruz"

"CHP 20'şer lira bağışla İstanbul'da bir seçim kampanyasına hazırlanacak ama rakibiniz Cumhur İttifakı devlet imkanlarıyla bu yarışta olacak. Dolayısıyla rakip Binali Yıldırım'a çok büyük bir maddi destek var. Bu güç karşısında Millet İttifakı'nın kazanma şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kuşoğlu, "Devletin sınırsız imkanları var ve bunlar kullanılıyor. 31 Mart'ta da kullanıldı, şimdi de kullanılacak. Seçimin tekrarına karar verdirenler, muhakkak ki seçimi kazanmayı da amaçladılar. Nasıl kazanacaklarını da planladılar. Bu gücü sınırsız olarak kullanmayı da hesaplıyorlar." dedi.

Devlet gücünü kullanarak seçimi iptal ettirenlerin her şeyi yapacağını kaydeden Kuşoğlu, "Biz, milletten gücümüzü alıyoruz, devletten değil. Devlet, millet için vardır. Bu millet, bu devletten büyüktür. Onu gösterecektir. Bu devlet, bu millet için vardır. Bu devletin imkanları, bu milletin aleyhine kullanılamaz. Bunun da hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya yapılan bağışların şeffaflığın nasıl olacağının sorulması üzerine Kuşoğlu, Siyasi Partiler Kanunu'na göre kampanya yaptıklarını, bu konuda Yargıtayın gerekli denetimleri yaptığını söyledi.

"Ekonomiye etkisi ilk günden ortaya çıktı"

İstanbul'da seçim kararı alınmasının ekonomiye etkisinin sorulması üzerine de Bülent Kuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul seçiminin ülke ekonomisine etkisi ilk günden ortaya çıktı. 6 liranın altında olan dolar bugün 6.20'yi buldu. Dövizin yükselmesiyle Türkiye'de enflasyonun artacağı, Türkiye'nin pahalanacağı, ekonomik dengelerin altüst olacağı çok açık. Bunu da iktidarın biliyor olması lazım ama bütün bunları dinlemediler. İstanbul seçimlerinin tekrarıyla beraber binlerce, yüzbinlerce insan işsiz kalacak. Yapılması gerekenler yine geciktirilecek yapılmayacak ve Türkiye bir yıl daha kaybetmiş olacak. Bunları görmeden, sadece siyasi bir hırsla böyle bir kararı aldırmak Türkiye'ye çok büyük bir maliyet getirecek."

Bülent Kuşoğlu, seçim sonuçlarını nasıl takip edeceklerinin sorulmasına karşılık, sonuçları kendi partilileriyle, organizasyonlarıyla hızlı bir şekilde takip edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA