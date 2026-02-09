CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında inceleme başlatıldı
CHP'den istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında, PORTAŞ Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin projeler nedeniyle inceleme başlatıldığı iddia edildi. Özarslan'ın da istifa sonrası CHP lideri Özgür Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Dün CHP'den istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu dönemde yürüttüğü projelere ilişkin inceleme başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti üzerine, Özarslan hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarının incelemesi için Mülkiye Müfettişi görevlendirdiğini bildirdi.
İncelemelerin ardından Özarslan hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceği netleşmiş olacak.
Özarslan'dan Özel'e suç duyurusu
Öte yandan Özarslan'ın da istifasının ardından CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.