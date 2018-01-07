CHP'den İzmir'deki gerginlikle ilgili açıklama

07 Ocak 2018

Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü'nün aday olduğu CHP İzmir İl Kongresinde kavga çıktı.

Aday Utku Gümrükçü konuşma yaptığı sırada bir kişi "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca iki grup arasında kavga çıktı. Olayın arından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "İzmir il kongremiz çok olumlu havada sürerken adaylarımızdan birisinin konuşma anında bir provokatif eylemle karşı karşıya kaldık.

Bu şahıs sadece ajan provokatif kimliği ile kongremizi sabote etmek adına görevlendirilmiş şahıs olarak anlamsız bir şekilde anlamsız bir pankart açarak kongremizi sabote girişiminde bulundu. İzmir’de iki adayımız demokratik süreç içerisindeyken böyle provokasyona meydan verilmesi, provokatif girişimde bulunulması CHP’ nin üzerinde oynanan oyunlardan biri olduğunu görüyoruz. 30 ilde kongrelerimizi gerçekleştirirken İzmir talihsiz bir olayla karşılaştı. Şahıs parti üyesi değildir. Tutarsız davranışları nedeniyle 2 yıl önce partiden ihraç edilmiştir. Parti olarak şahıs hakkında gerekli girişimlerde bulunacağız. Maalesef vatandaşlara açık olan kongrede provokatif bir girişimde bulundu. Bu girişimler bizim çalışmalarımızı engelleyemeyecek. Siyasi çalışmaların üzerine set vuramayacaktır. Kongre devam ediyor. Birazdan da oy verme işlemi başlayacaktır. Üzüntü verici bir olaydır. Sağduyulu partililer kısa sürede olayın büyümesini engellemiştir" diye konuştu.

Kaynak: İHA