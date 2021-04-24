CHP'den kamu kurumlarının kiracıları için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamu kurumlarının kiracıları durumunda olan esnaftan bir yıl boyunca kira bedeli tahsil edilmemesine yönelik kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde COVID-19 salgını nedeniyle esnafın zor durumda olduğu, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin en büyük şirketlerinden alınacak kira bedelinin ertelendiği hatırlatıldı.

Salgın sürecinde küçük esnaf başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerin iş yerleri için kira alınmaması ya da ertelenmesi çağrısı yapıldığı, CHP'li belediyeler başta olmak üzere farklı siyasi partilere mensup belediyelerin bu çağrıya yanıt verdiği ve esnafın bir nebze de olsa rahatladığı ifade edildi.

Teklifin gerekçesinde şunlara yer verildi:

"TCDD, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumları kiracılarına yönelik böyle bir düzenlemeye gidilmemiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bazı esnaflara yönelik uyguladığı kira destekleri ise miktar olarak çok düşük seviyede kalmasının yanı sıra kapsam olarak da çok sınırlı tutularak çok sayıda esnafın bu destekten yararlanması mümkün olmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hazine esnafımızın emrinde' ifadelerine karşın tüm esnafı kapsayacak bir kira desteği sağlanamamış, Hazine'den verilen destekler ise kayıpları telafi etmekte çok yetersiz kalmıştır. Türkiye'nin her yanında esnaf kepenk kapatırken, kamu kurumları kira derdine düşmüştür. Bu kanun teklifiyle, sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olarak, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler göz önüne alınarak kamu kurumlarının bir yıl boyunca kira almamaları, uğranacak zararların Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde karşılanması öngörülmektedir."