CHP'den kamu TİS görüşmeleri açıklaması

21 Mayıs 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Hükümet yetkilileri mayıs ayının sonuna yaklaşılırken işçilerin taleplerini henüz dikkate almamış, herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Anlaşılan o ki AKP hükümeti 200 bin işçiyi oyalamakta, işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmeye çalışmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, kamuda çalışan 200 bin işçinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri için hükümetin adım atmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Kamu TİS görüşmelerinin başlatılmamasının ciddi sorunlar doğuracağını savunan Ağbaba, hükümetin süreci uzatarak ekonomik krizin bedelini işçilere ödetmeye çalıştığını ileri sürdü.

Ağbaba, "Hükümet yetkilileri mayıs ayının sonuna yaklaşılırken işçilerin taleplerini henüz dikkate almamış, herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Anlaşılan o ki AKP hükümeti 200 bin işçiyi oyalamakta, işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmeye çalışmaktadır." görüşünü paylaştı.

Türkiye ekonomisinin belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Ağbaba, bu krizin tek sorumlusunun mevcut siyasi iktidar olduğunu vurguladı.

Ağbaba, işsiz sayısının 8 milyonu aştığı, açlık sınırının 2 bin 500 liraya dayandığı, enflasyon oranlarının yüzde 20’lerin altına düşmediği Türkiye'de emekçilerin her geçen gün yaşam şartlarının ağırlaştığına değinerek, "İktidar bu durumu türlü şekillerle fırsata çevirme gayreti içerisindedir. İktidar yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz, işçileri hiçe sayan, işçilerin haklarını görmezden gelen uygulamalarına derhal son vermelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA