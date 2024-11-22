CHP'den kayyum atamalarına çok sert tepki: Milli irade hırsızlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

CHP lideri, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında, CHP'li Ovacık ile DEM Partili Tunceli belediyelerine yönelik kararı 'kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığı' olarak tanımladı.

Özel, Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreninin 2022’de dava konusu yapıldığını, 2024’te suç sayıldığını belirterek "Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler..." diye yazdı.

CHP lideri şunları kaydeti: "İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

414 belediye başkanıyla toplantı

Özel, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise şunları yazdı: "31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir. Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekûn gösterme kararlılığını taşıyoruz. 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık. Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız."