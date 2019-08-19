CHP'den kayyum değerlendirmesi

19 Ağustos 2019

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması kararını değerlendirdi.

Öztrak, "Görevden alma kararı hukuki değil siyasidir. Seçimle gelen kayyum ile gidecekse sandık anlamını yitirir. 5 ay önce millet iradesiyle göreve gelen belediye başkanları bu sabah görevden alındı ve valiler kayyum olarak atandı. Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Hukukun üstünlüğü yok sayılmıştır. Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır. Biz adalet ve demokrasinin tarafındayız." ifadelerini kullandı.

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