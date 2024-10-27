'CHP’den Kılıçdaroğlu'ndan araçları geri istedi' iddiasına yalanlama
CHP, eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun kendi isteğiyle 2 aracı partiye iade ettiğini duyurdu. Açıklamada, genel merkezin iade talep ettiği iddiası yalanlandı. Yapılan açıklamada; “Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesini kullanıldı.
CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İktidar yandaşı yayın organlarında çıkan iddialarda, CHP’den açıklama geldi.
CHP İletişim tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.
Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."