CHP'den kira artışları için önerge

ANKARA (DÜNYA)

CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak, son bir yılda yüzde 200’leri aşan kira artışlarının önlenebilmesi için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. TÜİK rakamlarına göre, Türkiye’de hanelerin gelirlerinin yüzde 61’ini kira için harcadıklarına dikkat çeken Budak, “4 bin 253 lira maaş alan bir asgari ücretli, 2 bin 594 lirasını ev kirasına ödemek zorunda kalıyor. Elinde kalan bin 639 lira ne fahiş biçimde artan faturalar ne de zam rekorları kırılan gıda harcamaları için yeterli” dedi.

Budak, kira artışlarının önlenmesi için atılacak adımların acilen TBMM’de ele alınması gerektiğini bildirdi. CHP Antalya Milletvekili Budak ve CHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeler yapıldı:



Alanya’da yüzde 240, Sarıyer’de yüzde 227 arttı



“Antalya ve İstanbul gibi yabancıların da rağbet gösterdiği illerimizde, kira artış oranları TÜİK’in belirlediği yüzde 29 oranının çok üzerinde seyretmekte. Bazı emlak sitelerinden derlenen bilgilere göre, Antalya’nın Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde son bir yılda kira artış oranları sırasıyla yüzde 265 ve yüzde 240, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ise yüzde 227 oldu.



Halkın yüzde 42’si kirada oturuyor



TÜİK istatistiklerine göre, halkın yüzde 42’si kiracı iken yüzde 58’i ev sahibi. Ülkemiz Avrupa ülkeleri içinde kiracı oranının en yüksek olduğu dördüncü ülke. Ülkemizde kirada yaşayan hane sayısı son yıllarda hızlı bir biçimde artmakta. 2014 yılında yüzde 61,1 olan ev sahipliği oranı, 2020 yılında yüzde 57,8’e geriledi.

Yabancılara konut satışı İstanbul’da yüzde 735 arttı



Yabancılara yapılan konut satışında son yıllarda yaşanan artışlar, vatandaşların kiralık konutlara erişimini zorlaştırmakta. TÜİK istatistiklerine göre, 2013 yılında 12 bin 181 olan yabancılara satılan konut sayısı, 2021 yılında yüzde 380 artarak 58 bin 576’ya yükseldi. Aynı dönemde İstanbul’da yabancılara konut satışı yüzde 735, Antalya’da yabancı konut satışı yüzde 238 arttı.

TOKİ konutlarının yüzde 40’ı yabancılara satıldı



Toplu Konut İdaresi’nin ürettiği toplam sosyal konut sayısı 717 bin. Bu rakam dikkate alındığında yabancılara 2013’den beri satılan 287 bin konut rakamı yüksek. Daha şimdiden, TOKİ’nin inşa etmiş olduğu toplam sosyal konut sayısının yüzde 40’ı kadar yabancılara konut satışı yapılmıştır.



Rusya Ukrayna savaşı kiraları artırdı



Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası her iki ülkeden de büyük kentlerdeki hem kiralık hem de satılık konutlara yönelik talebin arttığı gözlemlenmekte. Rusya kaynaklı Türkiye içindeki satılık konut aramaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51; Ukrayna kaynaklı aramalar ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63 arttı. Ülkemizde bulunan 4 milyondan fazla mültecinin oluşturduğu ekstra talep kira fiyatlarının artışına neden olmakta, uzmanlar tarafından yapılan tespitlere göre, kiralarda yaşanan fahiş artışlar birkaç sene daha devam edecek.