CHP'den kırtasiyeci, okul servisleri ve kantincilere destek çağrısı

27 Ağustos 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümetin kırtasiyeci, okul servis işletmecileri ve kantincilere karşılıksız destek sunması gerektiğini söyledi.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, kırtasiye esnafı, kantinci ve okul servisi işletmecilerinin okulların koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kapalı olmasından dolayı zor günler geçirdiğine işaret etti.

Okulların açılması ile ilgili yaşanan belirsizliklerin esnafı olumsuz etkilediğini ifade eden Ağbaba, "Devletine 40 yıldır vergi veren esnafın doğal olarak en büyük beklentisi, 40 gün de devletin kendisine bakması yönündedir. Esnaf yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi verirken, devlet esnaflara destek olarak sadece ağrı kesici vermekte, yani sorunlarının çözümü için kalıcı adımlar ne yazık ki atmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin kitap ve kırtasiyeci esnafının destek beklediğini aktaran Ağbaba, "Okullar 6 aydır kapalı ve en az bir ay daha açılmaması gündemde. Kırtasiyeciler stokladıkları ürünü satamadıkları halde ödemelerinin vadesi geldi. Vergi, kira, kredi geri ödemeleri de kırtasiyecileri zor durumda bırakmaktadır. Sektöre yönelik acil tedbirler alınmazsa kitap ve kırtasiyeciler tükenme noktasına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet okullarında 30 bin civarında kantin olduğuna işaret eden Ağbaba, kantincilerin biriken iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, doğal gaz, vergi, işçi ücreti, BAĞ-KUR, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez durumda olduklarını bildirdi.

Türkiye'de yaklaşık 200 bin okul servis taşıtı olduğunun altını çizen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Her serviste en az bir servis rehber görevlisinin ve bir şoförün çalıştığı düşünüldüğünde bu sektörde en az 400 bin kişi istihdam edilmektedir. Servisçi esnafı onların yanlarında çalışan şoförler ile yardımcı personellerin 6 aydır süren mağduriyetlerinin uzaması bu kesimi daha çok mağdur etmektedir. İktidar kırtasiyecilere, okul servis işletmecilerine ve kantincilere karşılıksız destek sunmalıdır."

Kaynak: AA