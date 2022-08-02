CHP'den KPSS açıklaması

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Pazar günü yapılan 2022 KPSS’deki bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu yönündeki iddialar konusunda açıklama yaptı.

Killik'in, Twitter hesabından gündemde ilk sıraya yükselen “kpssdeikincifetoskandalı” etiketiyle yaptığı açıklama şöyle:

"KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdim. Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi. Olayın diğer muhatabı Yediİklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor Bu yapılan kimsenin yanına kâr kalmayacak."

Hakverdi: İddialar bir an önce soruşturulmalıdır

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Hakverdi; daha önce 2005, 2013 yılları aralığında yapılan sınavlar mercek altına alındığını, 9 yılda, 8 farklı kategorideki 12 sınavın sorularının çalındığının tespit edildiğini belirtti.

Hakverdi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS sınavından sonra adaylar sonuçları beklerken, dün ÖSYM tarafından sınav soruları görüntülemeye açıldı. Sınav sorularını görüntüleyen adaylar, birden fazla sorunun ‘Yediiklim Yayınları’ olarak bilinen bir yayınevinin, deneme sınavlarında sorduğu sorularla benzer, hatta aynı sorular olduğunu iddia ettiler. Basına ve sosyal medyaya örnekleri ile konulan sorulara bakıldığında, iddiaların araştırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Daha önce de ülkemizde sınav sorularının çalındığı ve belirli odaklara verildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu iddialara kayıtsız kalmak, varsa suça ortak olmak anlamına gelecektir. Milyonlarca insanın umut bağladığı ve ter akıttığı sınavlar, tarafsız ve özenle yapılmalıdır. Bu her şeyden önce sınavlara giren insanların ülkesine ve devletine olan güvenini zedelememek açısından önemlidir. Öte yandan, ülke olarak daha önce de tecrübe ettik ki, farklı grup ya da cemaatler, devlet içinde kadrolaşmak amacı ile bu yönteme başvurmuş ve liyakatsiz kişiler devlet kadrolarına yerleştirilmiştir. Daha önce devletin içine sızan FETÖ'nün kamunun her kademesinde çaldığı sınav soruları, 2005 yılından 2013 yılına kadar mercek altına alınmış, örgütün 9 yılda 8 farklı kategoride 12 sınavda soru çaldığı tespit edilmişti. Çalınan bu sorularla yüzbinlerce vatandaşın emeği gasp edilerek, sınava giren kişiler mağdur edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde böyle olaylar yaşanmışken, yine bu tarz iddiaların gündeme geliyor olması, kamuoyunu ve sınava giren vatandaşlarımızı derinden yaralamıştır.”

“Sınavın iptal edilmesi gündeminizde midir?”

CHP’li Hakverdi, Bakan Özer’in yazılı olarak cevaplaması istemiyle şu soruları yönetti:

“İddialar üzerine ‘Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavları ve soru bankaları uzman kişilerce incelenmiş midir? 31.07.2022 tarihinde yapılan KPSS sınav sorularını hazırlama heyeti nasıl belirlenmiştir? İddialarda yer alan ‘Yediiklim Yayınevi’ ile Bakanlığınızın ve ÖSYM’nin bir bağı bulunmakta mıdır? İddialara dair Bakanlığınızca idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Adli soruşturma için atılmış bir adım var mıdır? KPSS ve YKS sınav sorularının bazı internet platformlarında 1 ay önceden satışa çıkartıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialara dair Bakanlığınız bir araştırma yapmış mıdır? Yapmış ise, bu konuda Bakanlığınızca bu iddialara dair bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Sınavın iptal edilmesi gündeminizde midir?”

“1 saatlik incelemeyle yaptığınız açıklama bu mu?”

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de, KPSS iddiaları konusunda açıklama yaptı.

Gökçen’in açıklaması şöyle:

“KPSS sorularını gördük. Yurt yapmamak yetmedi, işsiz bırakmak yetmedi, mülakatta elemek yetmedi. Sınav güvenliğine dair böylesi bir şüpheyi giderme kaygısı yok. Soruları inceledim. Kimse buna tesadüf diyemez. Buna tesadüf diyecekler, geçmişte tesadüf demiş olanları iyi hatırlasın.

İnsanlar yıllarca düzenli bir iş bulmadan, bütün aile seferber olarak, kitap masrafından sosyal hayattan kopmaya kadar bin bir bunalımla ve yine sizin yüzünüzden sonunu öngöremeden bu sınava hazırlanıyorlar ve 1 saatlik incelemeyle yaptığınız açıklama bu mu? Biraz saygınız olsun ama nerede!

“Olayın bütün yönleriyle takipçisi olacağız”

Bir zamanlar Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından olarak bilinen ÖSYM, artık en güvenilmeyen kurumlarından biri haline geldi. Gençlerin kendilerini, hayatlarını, geleceklerini emanet ettikleri ÖSYM; şüpheleri giderecek bir açıklama yapmaktan bile geri duruyor. Gençlerin geleceğine dair böyle bir umursamazlık hiçbir dönemde görülmedi. Sınava girmiş olan gençler bu haksızlığa isyan ederken, şimdi sınava girmemiş olan gençler bile ‘ben artık umudumu tamamen kaybettim, KPSS’ye girmeyeceğim’ demeye başladı. Olayın bütün yönleriyle takipçisi olacağız.”

ÖSYM açıklama yaptı

ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.