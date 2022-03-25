CHP'den kur korumalı mevduat uygulaması hakkında soru önergesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kur korumalı mevduat uygulamasının bütçe üzerindeki yükünün oldukça sınırlı olduğunu açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Özel, önergesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur’ açıklamalarının ardından, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın önlenebilmesi için gündeme getirilen Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasında ilk 3 aylık dönem tamamlanmış, uygulama kapsamında hesap açtıranlara, banka faizlerine ek olarak, dövizdeki artış kadar da 84 milyonun vergilerinden ek faiz ödenmiştir.

23 Mart 2022 tarihinde yapılan açıklamada, uygulama kapsamında 270 milyar TL’si Hazine destekli, 321 milyar TL’si Merkez Bankası destekli hesaplar açıldığı, 28 bin 934 tüzel kişinin uygulamadan yararlandığı gibi somut bilgiler yer alırken, millete çıkan ek fatura ile ilgili ‘bütçe üzerindeki yükü oldukça sınırlı’ gibi somut bir bilgi içermeyen değerlendirme paylaşılmıştır. Mevduat tutarları açıklanırken, faiz yükünün perdelenmesi; şeffaflık ve doğru bilgi bekleyen kamuoyunda yeni tereddütlerin oluşmasına yol açacaktır.”

"Söyledikleri her şey yalan çıktı"

Özel, “Kur korumalı mevduat uygulamasına ilişkin söyledikleri her şey yalan çıktı. Türk lirası istikrar kazanacak dendi, yüzde 27 kayıp yaşandı. Enflasyon düşecekti. Yüzde 21 olan enflasyon baş aşağı gitti, yüzde 54,44 oldu. Merkez Bankası brüt rezervi artacaktı. O gün 117 milyar TL olan brüt rezerv, bugün 109 milyar TL oldu. Cari fazla vereceğiz dendi. 14,5 milyarlık cari açık, 20,2'ye çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Özel, Bakan Nebati’ye şu soruları yöneltti:

"- ’Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM)’ uygulaması kapsamında, Hazine ve Merkez Bankası destekli kaç hesap açılmış, gün gün bu hesaplardaki mevduatların tutarı ne olmuştur?

-Söz konusu hesaplardan; 22 Mart 2022 tarihi ile önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle vadesi dolanlara, Hazine ve Merkez Bankası desteği olarak yapılan ek ödemelerin tutarı ayrı ayrı ne kadardır? Kaç hesap sahibine ne kadar ek ödeme yapılmıştır?

-Vadesi dolan hesaplardan, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar ne kadarı (hesap sayısı ve tutar) yenilenmiştir?

-Açıklama yaptığınız 23 Mart 2022 tarihli döviz kuru seviyesi ile 30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri için yapılacak ek ödemelere ilişkin bir hesaplama yapılmış mıdır? Bakanlığınızın bütçeye ne kadarlık bir yük geleceğini hesaplamıştır? Uzmanlar, ilk dönem için 10-12 milyar TL’lik bir yük hesaplarken, Bakanlığınızın bütçe yükü ile ilgili ‘oldukça sınırlı’ değerlendirmesinin için ölçütü nedir?

-Devlet söz konusu uygulama kapsamında BSMV ve kurumlar vergisi olarak, ne kadarlık bir vergiden vazgeçmiştir? Bu miktarın vergi gelirleri içindeki payı nedir? Bu miktar ‘oldukça sınırlı’ kapsamında mıdır?

-Uygulama kapsamında; ‘döviz kurları düşecek’, ‘döviz rezervi artacak’, ‘enflasyon düşecek’, ‘cari açık azalacak’ hedefleri açıklanırken, bu hedeflerin hiçbirisinin tutmamasının nedeni nedir?" (ANKA)