CHP'den MHP'nin suç duyurusuna yanıt

06 Şubat 2020

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "MHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na siyaseten veremediği cevabı, kendilerine büyük ortağın verdiği imtiyaz ve güvenceyle yargı üzerinden vermeye çalışmaktadır. MHP, saray rejiminin muhafızıdır. O muhafız alayının 3 çavuşu da dün verilen emri yerine getirmiştir." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çok büyük bir facianın az hasarla atlatılmasının tesellileri olduğunu ifade eden Özel, pistin bundan 2,5 yıl önce bitmiş olması gerektiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bu süreci 2020 yılı sonuna attığını söyledi. Özel, bunların kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmesini istedi.

"Suçlanacak kişi değilse çok önemli bir tanıktır"

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı" konusundaki açıklamaları üzerine dava açacak olmasının sorunlu, ayıplı bir durum olduğunu savunan Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, "Örgütün siyasetle ilişkisi faydacı ve hatta fırsatçı temelde olup; öncelikle siyaset ve kurumları üzerinde etkili olarak kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara taşımayı, onların korunup, kollanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Örgüt mensuplarını milletvekili olarak Meclise sokmayı istemekte, ilgi gösterdiği kanun tasarıları hakkında hukuk büroları aracılığıyla çalışmalar yaparak organlarının da katılımıyla yasama süreçlerine doğrudan müdahil olmaktadır." denildiğini anımsattı.

Elitaş'ın bu iddianameye göre kimseye dava açmaması gerektiğini öne süren Özel, "Elitaş, bu iddianameye göre suçlanacak kişi değilse en azından çok önemli bir tanık pozisyonundadır. Elitaş, önergeyi kendi yazdıysa bunun siyasi, hukuki sorumluluğuna katlanacak, kendi yazmadıysa gecenin o yarısında kendisine bu önergeyi ileten mekanizmayı açıklayacak. O mekanizma açıklanırsa çorap söküğü gibi hiç olmazsa bu konuda FETÖ'nün siyasi ayağı ve FETÖ'nün yasama sürecine nasıl etki ettiği somutlaşabilir." dedi.

Özel, Elitaş'ın Başbuğ'a dava açmasının "Haksızlık yaptığımız birisine, bunu dile getirdiği için elimizdeki yargı gücünü kullanarak baskı, şantaj, onu zorla susturma yoluna gidiyoruz." anlamına geldiğini iddia etti.

Kızılaya yapılan bağışlar

Kızılayın aldığı bağışlarının, 5 yıl önceye göre 63 kat arttığını belirten Özel, bunun dış kaynaklı fon kullanımından kaynaklandığının söylendiğini ifade etti.

Özel, Kızılayın 2015 ve 2018 resmi bilançolarının Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı yalanladığını, yurt dışından alınan yardımların sıfır olarak görüldüğünü öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"63 kat artışın tamamı, özellikle yandaş şirketlerin vergi ödememek için parayı Kızılay üzerinden bir vakfa veya kendilerinden arzu edilen yerlerin fonlanması... Kızılay vergiden kaçmanın, vergi kaçırmanın, devlete verilecek vergiyi başka yerlere vermenin paravanı olmuş. Bunun izini sürmeye uzun süre devam edeceğiz. Bir savcıya, 'Bu konuda nereye kadar giderse git' dense, bu iş nerelere kadar gidecek, vatandaşımız bir bilse. Yandaş, kayrılan şirketlerin verdikleri alternatif vergi için Kızılayı paravan kullandıkları, buzdağının görünen yüzü. Bu son dönemlerde çok özel olarak kurgulanmış, çok özel mimarisi olan bambaşka bir sistemin şimdilik görünen, bilinen yüzü."

Özel, Kızılayın bağımsız denetçilerle denetlendiğini, bağımsız denetçilerin raporunda bile "sınırlı olumlu görüş" bildirildiğini dile getirdi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, "Ben bu kadar işi yapıyorum, bu işten para almıyorum." dediğini anlatan Özel, Kızılayın 6 iştirakinin Yönetim Kurulu üyeliklerinden alınan huzur hakları, sair ödentiler, yurt dışı gezi harcırahlarının dökümünü resmi kanalla istediklerini kaydetti.

"MHP yandaş savcı ve hakimlerden medet umuyor"

MHP'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme", "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından suç duyurusunda bulunduğunun anımsatılması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"MHP, 1950'lerin tahkikat komisyonunun utancına ortak olmuştur. Bileğini bükemediği ana muhalefet partisinin bileğini bükmek için yandaş savcı ve hakimlerden medet ummaktadırlar. Kılıçdaroğlu'na siyaseten veremedikleri cevabı, kendilerine büyük ortağın verdiği imtiyaz ve güvenceyle yargı üzerinden vermeye çalışmaktadır. MHP, saray rejiminin muhafızıdır. O muhafız alayının üç çavuşu da dün üzerlerine düşen, verilen emri yerine getirmişlerdir. O sırada çığ altındaki can mücadelesinden ve ülkenin çektiği acılardan bihaber saray rejiminin muhafızı üç çavuş, kendilerine verilen görevi yerine getirmişlerdir. Savcılar, hakimler, kayıtlar, MİT, JİTEM'in yapamadığını, saray rejiminin muhafız alayının üç çavuşu yapacaksa ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Zamanlaması kendileri açısından talihsiz olmuştur. Tarihsel açıdan büyük bir ayıba ortak olunmuştur. '2010'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelmiştir, geldikten sonra CHP milli duruşunu terk etmiş, gayrimilli şeyler yapmıştır' diyorlar. 2014'te bu CHP ile ortak cumhurbaşkanı adayı nasıl çıkardın o zaman?"

Kaynak: AA