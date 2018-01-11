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  • CHP'den "OHAL'de Yeter Forumu" öncesi 81 ilde ortak açıklama

CHP'den "OHAL'de Yeter Forumu" öncesi 81 ilde ortak açıklama

CHP, 15 Ocak Pazartesi günü düzenleyeceği "OHAL'de Yeter Forumu" öncesi 81 ilde kent meydanlarında ortak açıklama yapacak.

CHP'den OHAL'de Yeter Forumu öncesi 81 ilde ortak açıklama
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve düzenlenecek forumun koordinasyonunu sağlayan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla 81 İl Başkanlığına Genel Merkezden genelge gönderildi.

Yarın saat 11.30'da eş zamanlı olarak ortak yapılacak açıklamada, "OHAL'in muhaliflerle mücadele amacıyla kullanıldığına" dikkat çekilirken, "KHK'ların toplumun tüm kesimlerine yönelik bir silah olarak kullanıldığı" vurgulanacak. OHAL'e karşı olan sivil toplum örgütleri ve sendikaların da katılacağı açıklamada, "OHAL'in kaldırılması ve Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönerek  normalleşmesi" çağrısının yanısıra 15 Ocak günü Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek "OHAL'de Yeter Forumu"na da çağrı yapılacak. 

Kaynak: DHA

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