CHP'den 'Pazar Yeri Yangın Yeri' projesi

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yazılı açıklamasında, 'yoksulluğa sürüklenen halkın meyve sebzeyi pazardan taneyle almaya başladığını' savundu.

Nazlıaka, 'Pazar Yeri Yangın Yeri' projesini başlattıklarını belirterek "CHP Kadın Kolları olarak 81 il ve 973 ilçede semt pazarlarında stantlar açacağız" ifadesini kullandı.

CHP'li yönetici şunları kaydetti: "Bu stantlarda halkın derdini dinleyecek, mutfaktaki yangının sebebinin AKP hükümeti olduğunu anlatacağız. Bizi İstanbul’da engellemeye çalışanlara Türkiye’nin dört bir yanındaki pazar yerinden cevap vereceğiz”

'Artık ‘Ayşe hanımefendi’ diyeceğiz'

İnsanların alım gücünün düştüğünü aktaran Nazlıaka, Türk-İş'in araştırmasının açlık sınrının 11 bin 658 TL'ye ulaşarak asgari ücreti geçtiğini anımsattı.

Nazlıaka şunları dile getirdi: "Kiloyla alma devri çoktan bitti. Kadınlar, yemek pişirecek malzeme bulmakta zorlanıyor. Çocukların sağlıklı beslenmesi hayal oldu. Ayşe kadın fasulyenin fiyatı 100 TL’ye çıktı. Artık bu fasulyeye ‘Ayşe hanımefendi’ diyeceğiz."