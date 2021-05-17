CHP'den RTÜK raporu

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kararlarını ve yaptırımlarını, hazırladığı raporda derledi.

CHP’li İlgezdi, RTÜK’ün 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 11 bin 220 karara imza attığını belirterek, “Bunların yüzde 72’sinde medya kuruluşlarına ceza kesti. Bu süreçte medya kuruluşlarına toplam 6 bin 281 kez idari para cezası verildi. İdari para cezalarının RTÜK tarafından alınan tüm kararlar içindeki oranı ise yüzde 56 oldu.” dedi.

İlgezdi, “1 Ocak 2014 – 4 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplam 671 program için durdurma kararı veren RTÜK, bu kararların yüzde 75’ine denk gelen 505 adetini tek adam rejiminin hüküm sürdüğü 2019-2021 yılları arasında verdi. Böylece iktidarın sözde kamu yararını gözettiğini ileri sürerek aldığı kararlarla demokrasi ikliminden nasıl uzaklaştığı ortaya çıktı.” dedi.

Rapora göre, 2020-2021 yıllarında Halk TV, KRT ve Tele-1 gibi kanallara 39 kez idari para cezaları verildi. İlgezdi, TELE-1, KRT, Halk TV’ye 2020 yılında en az 1 milyon 290 bin lira ceza kesildiğini, FOX TV’ye de 2020 yılı içinde çeşitli sebeplerle kesilen ceza miktarının en az 11 milyon 500 bin lira olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.