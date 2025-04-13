CHP'den Samsun'da "Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi.

6 Nisan’daki olağanüstü kurultay kararının ardından başlatılan miting serisinin ilki, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Mitingin açılışında ise Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesaj okundu.

İmamoğlu, mesajında "Samsun millete güvenerek yola koyulmanın simgesidir. Büyük ve haklı bir dava uğruna Samsun'a adım atanlar mutlak başarırlar. Samsun, kendisine güveneni mahçup etmez. 1919'da mahçup etmemişti, yine etmeyecek. Milletin egemenliğini hakim kılmak için yola çıkanlar yine başaracak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Millet sandık istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sandığa var mısın? Korkma! Milletten korkan adab olmaz. Millet seni sandığa çağırıyor. Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor” ifadesini kullandı.