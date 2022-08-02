CHP'den Sayıştay atamasına tepki

Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sayıştay Başsavcılığı’na atandı. Altıntaş, Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı, Fikri Işık’ın da Millî Savunma Bakanlığı döneminde 28 Eylül 2016 tarihinde, Sayıştay Uzman Denetçi Bölüm Başkanlığı görevinden, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklamada atamayı değerlendirdi.

Başarır, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayıştay Başsavcılığına atanan kişi aynı zamanda Bolu’dan AKP milletvekili aday adayı olan bir kişi. Kısacası AKP’li biri. Böyle bir geçmişe, kimliğe sahip olan biri dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Sayıştay Başsavcılığı’na atandı. Şimdi böylesine önemli bir konuma atanan bir kişinin, Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlüklerle ilgi soruşturma açabileceğine inanıyor musunuz? Sözüm ona bu kişi, Sayıştay denetçilerinin kamu kurumlarında ortaya çıkardığı kanunsuz işlere soruşturma izni verecek. Yanılmayı çok isterim ancak kuvvetli ihtimal bu kişi, Sayıştay denetçilerinin ortaya çıkardığı usulsüzlüklerin üzerine gitmek değil üzerini örtmek için atanmıştır. Yapılan bu Sayıştay Başsavcı atamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sayıştay’ın kuruluşunun 160. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmasındaki ‘Sayıştay’ın, icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum’ sözünün bir ürünü olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.

Hemen hemen her hafta bir usulsüz ihaleyi gündeme taşıyoruz. Kaldı ki bu usulsüz ihalelerin bazıları Sayıştay Raporlarına da taşınıyor. Ama bir bakıyorsunuz, Danıştay’ın iptal ettiği bazı kamu ihaleleri yine aynı usulsüzlüklerle ihale ediliyor. Sanırım İsmail Altıntaş’ın Sayıştay Başsavcılığı’na atanmasına en çok AKP üst düzey yöneticileri ile birlikte kamuoyunda beşli çete olarak anılan şirketler sevinmiştir.” (ANKA)