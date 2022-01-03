  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı
Takip Et

CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya uyarı cezası verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya "uyarı" cezası verdi.

Alınan bilgiye göre, CHP YDK Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.

Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya da bir vatandaşa telefonda küfür ettiği gerekçesiyle "uyarı" cezası verilmesini kararlaştırdı.

 

CHP: Açıklama randevu talebinden 27 saat sonra gerçekleştirildiCHP: Açıklama randevu talebinden 27 saat sonra gerçekleştirildiGündem

 