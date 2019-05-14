CHP'den tarım eleştirisi

14 Mayıs 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün, çiftinin yaşadığı sorunlar nedeniyle utanılacak gün olarak tarihe geçeceğini savunarak, "Ülkeden, çiftçiden, halktan, topraktan, sudan yana tarım politikası geliştirilemezse bundan sonra 14 Mayıslar, Dünya Çiftçi Günü'nü kutlamak yerine, Türkiye çiftçi günlerini anma günü olarak tarihe geçecektir." şeklinde konuştu.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bugünün Dünya Çiftçiler Günü olduğunu anımsatarak, çiftçilerin artık insani yaşama koşullarını yitirdiğini, çiftçilik yapma olanaklarının kalmadığını kaydetti.

Çiftçilerin yerle bir olduğunu öne süren Sarıbal, yaklaşık 9 bin dolar olan milli gelirden, çiftçilerin 2 bin 800 dolar aldığını, orman köylülerinin bin 500 dolar bile alamadığını söyledi.

Sarıbal, 2002'de 52 milyar dolar olan tarımın gayri safi milli hasıladaki payının 42 milyar dolara düştüğünü, 2002'de 2 milyon 800 bin kayıtlı çiftçinin, devlete, kamuya olan yaklaşık 530 milyon liralık borcunun 110 milyar liraya çıktığını, çiftçinin borç batağında olduğunu ifade etti.

Ziraat Bankasının zirai kredilerde yüzde 100 faiz artırımına gittiğini anlatan Sarıbal, 2002'den Nisan 2019'a kadar 211 milyar dolarlık tarımsal ithalatın yaklaşık 80 milyar dolarının hammadde olduğunu belirtti.

Sarıbal, 2002 ile 2006 arasında doğrudan destek politikası uygulandığını, 2006'da çıkarılan kanunla gayri safi milli hasılanın yüzde 1'inden aşağı olmayacak şekilde tarıma destek verilmesinin benimsendiğini anımsattı.

Orhan Sarıbal, bu çerçevede çiftçiye bu yıl da dahil 270 milyar 141 milyon lira destek ödenmesi gerekirken, çiftçinin devletten 151 milyar lira alacağının bulunduğunu öne sürdü.

Gıda egemenliği ve gıda güvenliğinin hükümetin eliyle emperyalizme ve yerli iş birlikçilerine teslim edildiği iddiasında bulunan Sarıbal, şöyle devam etti:

"Artık gıda egemenliğimiz yoktur, gıda güvenliğimiz de yabancı kuruluşlara, şirketlere bırakılmıştır, Çiftçi desteklenmiyor, yerini yurdunu terk ediyor, mülksüzleştiriliyor. Kendi topraklarında köle olmanın yolu açıldı. Bu ülke ne yazık ki kendi topraklarında üretmekten yavaş yavaş vazgeçiyor. Bu koşullar altında bu ülkede Dünya Çiftçi Günlerini kutlamak değil ancak çiftinin yaşadığı sorunlar üzerinden utanılacak gün olarak tarihe geçecektir. Bu ülkede iktidar tavrını değiştirmediği sürece, ülkeden, çiftçiden, halkından, toprağından, suyundan yana tarım politikası geliştirilemezse bundan sonra 14 Mayıslar, Dünya Çiftçi Günü'nü kutlamak yerine, Türkiye çiftçi günlerini anma günü olarak tarihe geçecektir."

Kaynak: AA