CHP'den 'tek tip' eleştirisi

30 Aralık 2017

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Bilecik İl Kongresinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi.

Özel, bunun ülkeye zarar vereceğini ileri sürerek, "Eğer başkanlık sistemine geçilirse, eğer tek adamlık rejimine geçilirse, Meclis yerine bir yerlerde KHK'ler olacak ve Cumhurbaşkanlığı kararları ile yönetileceğiz. Bugün taşeron işçilerinin ümitlerinin boşa çıkması, üzüntülerinin sebebi de Meclis yerine KHK sisteminin gelmesidir." görüşünü savundu.

696 sayılı KHK'yı da eleştiren Özel, şunları dile getirdi:

"Sivillere muafiyet af niteliğindedir. Biz o gece darbeye direnen vatandaşlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkıyoruz ama günahsız askerlerimizi dayaktan geçirenleri, işkence edenleri, linç edenleri cezasız bırakmak akla, vicdana uygun bir davranış değildir. Bunu doğru bulmuyoruz. AK Parti şu anda yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Onun peşine takılan MHP de -yönetim kademesi için söylüyoruz bunu- şuurunu kaybetmiştir. AK Parti de MHP de yönetme kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Zaten ikisi de birbirine sarılıp karanlıktan korkup yüksek sesle şarkı söyleyenler gibi ittifak şarkıları söylüyorlar, onları ittifak da kurtarmaz."

Kaynak: AA