CHP'den 'Telafi edeceğiz, kaybettiğini yerine koyma vakti' kampanyası

CHP, "Telafi Edeceğiz! Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti" kampanyası başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik altı vaadini içeren ilanlar, bugün itibariyle 11 büyükşehirde billboardlarda yer almaya başladı.

CHP Genel Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, araştırma sonucunda bu kampanyaya karar verildiği bildirildi.

Açıklama şöyle:

"Yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan araştırma raporlarında insanların AKP iktidarının açtığı hasarların uzun yıllar telafi edilemeyecek kadar büyük olduğu düşüncesinde olduğunun görülmesi üzerinde ‘Telafi Edeceğiz! KAYBETTİĞİNİ YERİNE KOYMA VAKTİ” kampanyası yapılması kararı alındı. Vatandaşın bu endişesine yönelik yapılan çalışmalar reklam kampanyasının omurgasını oluşturuyor."

6 vaat

Billboardlarda yer alan, CHP’nin gençlere yönelik 6 vaadi ise şöyle:

- Gençler, ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek. Yeni telefonlarını yarı fiyatına alacaklar.

- Hiçbir genç, KYK borcunu işe girmeden geri ödemeyecek. Öderken de asla faiz vermeyecek.

- Üniversiteli gençlere, kültür-sanat etkinliklerine katılsınlar diye, her yıl içine 1000 TL yüklenmiş kart verilecek.

- Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alırken yoksul ailelere öncelik tanınacak.

- Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurt dışına çıkarken ödedikleri harcı da artık ödemeyecekler.

- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV kalkacak. Hayalini kurdukları arabaya, yarı fiyatına sahip olacaklar.