CHP'den tepki: Her seçim için başka kanun mu yapacaksınız?

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı “Milletvekili Seçim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

CHP Bartın Milletvekili ve Komisyon Üyesi Aysu Bankoğlu, görüşmeler devam ederken, teklifin geneli üzerinde söz aldı.

Bankoğlu, iktidarı eleştirerek sözlerine başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Hakaret etmeden konuşamıyor musun? Dinliyorum hakaret ediyorsun.” dedi. Bankoğlu, “siz” diye hitap edilmesini istedi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Burası Anayasa Komisyonu, saygın bir komisyon.” diye araya girdi.

Sözlerine devam eden Bankoğlu, “Bir nikah yüzüğünden saltanata evrilen iktidar ve koltuk sevdanızın, kendi rahatından başka hiçbir şey düşünmediğinin herkes çok farkında. Mevkiinizi, makamınızı, rantınızı ve rahatınızı korumak istiyorsunuz. Bunun için de yapmayacağınız hiçbir şey yok. Size göre oyları kimin verdiği değil, kimin saydığı önemli. Bunun için yıl aşırı sistem değiştiriyorsunuz, oyunun kurallarını kendinize göre değiştiriyorsunuz. Yasamayı, yargıyı, yürütmeyi tekelinizde zannederek hareket ediyorsunuz. İktidarınız günden güne gönüllerde kaybediyor. Bu yüzden de hiçbir yasa değişikliği, bu kaybınızı onaramaz. Zorbalıkla, siyasi mühendislikle; muhalefeti, siyasi partileri ne kadar susturmaya çalışırsanız çalışın herkes her şeyin farkında. Herkes bu teklifin seçim korkusundan olduğunun farkında. Korkuyorsunuz.” dedi.

Komisyon Başkanvekili Ali Özkaya’nın araya girmesi üzerine Bankoğlu, “‘Kiralık milletvekili’ diyen biri mi bana saygısız diyor.” tepkisi gösterdi. Daha önce 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurması için gerekli olan 20 sandalyeye ulaşması için CHP’den milletvekillerinin transfer olmasını eleştiren Ali Özkaya ise, “‘Kiralık’ demedim ‘ödünç vekilleri’ dedim” ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP’den gelen tepkilere karşı Bankoğlu, “Benim konuşmam bittikten sonra cevap verirsiniz.” dedi. Komisyon Başkanı Beyazıt ise “Şu saate kadar sabırla dinledim. Kaç kişiye söz verdim, AK Parti ve MHP’den hiç kimseye söz vermedim.” dedi.

Bankoğlu ise sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Gençler diyor ya ‘korkmayın biziz halk’ diye. Kimse sizin demokrasi masalınıza inanmıyor. Demokratik seçim, adil ve güvenilir olmasından geçer. İktidara geldiğinizden beri bu konularda 200 değişiklik yapmışsınız. Milletvekili Seçim Kanunu’nda 20 kere, Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da 140, Muhtarlık Kanunu’nda 10 değişiklik yapmışsınız. Siz şimdi her seçim için başka seçim kanunu mu yapacaksınız? Her ihale için ayrı bir ihale kanunu mu yapacaksınız? Eğer öyleyse kanun yapma tekniğini yanlış anlamışsınız. Kanunlar kişilere uymaz. Kişiler kanunlar uyar. Kanunu kişiye uydurursanız o kanunların bir ağırlığı kalmaz. 11. madde ne? Ne oldu şimdi ‘başbakan’ gitti yerine ‘cumhurbaşkanı’ niye gelmedi? Partili cumhurbaşkanı neden son güne kadar propaganda yapmakta serbest?”