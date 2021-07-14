CHP'den TRT'ye atama tepkisi: Devlet kurumlarına çöküyorlar

CHP Esnaf Masası heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Kocaeli'ye gitti.

Esnaf ziyareti öncesi TRT’ye yapılan atamaları değerlendiren Ağbaba, “TRT’ye günümüzün Goebbels’ini yani Pergoleci’nin ekibini getirmişler. Hem muhafazakarlık yapıp hem de kamunun imkanlarıyla haramla beslenen ekiplerle devlet kurumlarına çöküyorlar. Hepsinin tek çıkış noktası SETA Vakfı ve Pergoleci’nin ekibi.” ifadelerini kullandı.

Ağbaba konuşmasında şunları kaydetti:

"TSK, bir tarikata, bir terör örgütüne teslim edilmiş. FETÖ-AKP koalisyonu TSK’ya düşmanın yapamadığını yapmıştır. AKP-FETÖ koalisyonuyla Atatürkçü vatansever subaylar cezaevine atılarak 15 Temmuz’da Meclis’e bomba atan, Boğaz Köprüsü’nde halkın üstüne tank sürenler bu görevlere getirildi. MHP lideri Bahçeli ‘FETÖ elebaşının kafasına çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmesi lazım’ diyor. İktidar sizsiniz; Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu mu getirsin, sizin getirmeniz lazım. İçişleri Bakanlığı’nda filan cemaat, Sağlık Bakanlığında başka bir filan tarikat var. Burada şehit olan 251 yurttaşımızı ve 2196 gazimizi anmak istiyorum.

İstanbul Havalimanı işletmecisinin 5,8 milyar Euro’luk borcu ertelendi. Bu erteleme Türkiye’nin en büyük borç ertelemesi olarak tarihe geçti. İGA, iki yıldır 1 milyar 45 milyon Euro’luk kira ötelemesi de alıyor. Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank’ında olduğu bankalar kredi için öteleme ve faiz indirimi yaptı. Eski rakamla tam 60 Katrilyonluk kredi borcu hem yeniden yapılandı hem de faiz indirimi yapıldı. Türkiye tarihinin en büyüğü olan re-finansman anlaşması, mayıs ayında yapılmış ve kredinin vadesi 2 yıl uzatılırken faizler de düşürülmüş. Ziraat Bankası çiftçinin borcunu faiziyle ertelerken, yandaşın borcunu hem yeniden yapılandırıyor hem de faiz indirimi yapıyor.

"Bir taraftan insanlar zenginleşirken bir taraftan insanlar çöpten yemek topluyor"

Türkiye o kadar ilginç bir ülke ki bir taraftan insanlar zenginleşirken bir taraftan insanlar çöpten yemek topluyor. Pandemiden bu yana 140 bin esnaf kepenk kapattı. Türkiye’de işsizlik tavan yapmışken ve 9 milyon 671 bin işsiz varken, ki bu sayı 103 ülkenin nüfusundan daha fazla, 7 bin dolar milyoneri ve 89 bin yeni milyonerimiz var. Türk lirasının reel değeri Haziran 2021 itibariyle 59,77 olarak gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihinin en değersiz seviyesini gördü.

Türkiye’nin itibarı uçak sayısıyla veya makam arabasıyla ölçülmez. Erdoğan ‘tarifeli uçakla mı gideceksin’ diyor. İtibar bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğüyle, vatandaşının gördüğü değerle ölçülür. Alman ekonomisi Türkiye ekonomisinin 7 katı. Almanya’da milli 50 bin dolar, bizde 7 bin dolar seviyesinde. Merkel 700 bin liralık makam aracına biniyorsa bizim fakir 55 milyon liralık yeni araç aldı, 300 araçla Cuma namazına gidiyor. Merkel mi daha itibarlı, Erdoğan mı daha itibarlı, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"50 yaş ortalamasında insanlar boksör olarak yollanmış"

İtibar bir ülkenin pasaportuyla da ölçülür. Kocaeli Kandıra Belediyesi’nde gri pasaportla insan kaçırıldı. Bu skandal, ilk olarak Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ortaya çıkmıştı. Adana Karataş’ta da mehter takımını yurtdışına yollamışlardı, ilginç olan ise Karataş’ta mehter takımı yoktu. Şimdi Kandıra Belediyesi’ni de kutluyorum. Onlar da pandemide 50 yaş ortalamasında insanları boksör olarak yollamış. Üstelik Kandıra Belediyesinin yurtdışına gönderdiği boksörler Kandıra’da yaşamıyor. Yazıklar olsun size. Belediye başkanı ‘benim haberim yok’ diyor. Senin imzanla bu iş yapılmış, bunu nasıl düşünmezsin. Bu iş parasız olmaz. Bunların en sevdiği şey, dolar ve Euro. Pasaportumuzun itibarını böyle bitirdiler.

Aylardır Sedat Peker ‘senin bakanların rüşvet alıyor’ diyor, ‘kayıp silahlar var’ diyor, ‘Esenyurt’ta senin kasan var’ diyor. Hiçbirinin çıtı çıkmıyor. Bir siyasetçi 10 bin dolar alıyor, bir gazeteci kaçak bir holding patronu için 10 milyon Euro istiyor. Bu bilgileri ne yazık ki savcılardan değil, Sedat Peker’den öğreniyoruz. Sedat Peker ‘sen bana koruma, çakar verdin’ diyor, ne kadar suçlu varsa arkasında Suç İşleri Bakanı var.”