CHP'den TÜİK'in işsizlik rakamlarına tepki

CHP Emek Büroları Koordinatörü, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün yüzde 12,9 olarak belirttiği işsizliğin düştüğünü açıkladı. Türkiye’de iş bulma ümidi olmayan sayısı neredeyse 1 milyon artarak 1 milyon 674 bin kişiyle rekor kırılıyor. Zamana bağlı eksik istihdam bir yılda dört kat artıyor, istihdam son bir yılda 1 milyon 103 bin; son bir ayda 381 bin azalıyor ama TÜİK’e göre her ne hikmetse işsizlik de azalıyor.” dedi.

İş aramayıp çalışmaya hazır olan ve iş bulma ümidi olmayan 4 milyon 832 bin işsizin olduğunu aktaran Ağbaba, bu kişilerin TÜİK tarafından işsiz sayılmadığını belirterek şunları söyledi:

“Son bir yılda iş bulma ümidini kesenlerin sayısı 959 bin kişi artarak 1 milyon 674 bine yükselerek yeni bir rekor kırılmış durumda. TÜİK iş bulma ümidi olmayanları hesaplamalarında yer alsa dahi işsiz olarak saymamaktadır. Tüm dünyada uluslararası kuruluşların gerçek anlamda işsiz olarak değerlendirdiği bu kişilerin işsiz olarak değerlendirilmemesi de yine başka bir manipülasyondur. İşsizlik, genç işsizlikteki artış da göz önüne alındığında şu haliyle ülkemizin birinci gündem maddesidir.”