CHP'den Yargıtay hamlesi: Yeni başvuru Özgür Özel adına

CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararına karşı Yargıtay'a yeniden temyiz başvurusu yaptı.

Başvuru bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına gerçekleştirildi. Başvurunun Yargıtay tarafından da kabul edildiği bildirildi.

Başvuru Kılıçdaroğlu tarafından geri çekilmişti

CHP daha önce de aynı karar için Yargıtay'a başvurmuş, ilk başvuruda istinaf mahkemesinin verdiği kararın hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğu savunulmuş, kararın temyiz incelemesinde bozulması gerektiği belirtilmişti. Ancak başvuru, mahkeme kararıyla parti genel başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geri çekilmişti.