CHP'den yenilenebilir enerji çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük potansiyelinin bulunduğunu belirterek, "Güneş ve rüzgar enerjisi projelerinde bir kısmının hane halkını, çiftçiyi, esnafı odağına alan kamunun yatırımcı olduğu bir modele ihtiyaç var." dedi.

Akın, yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin yüksek potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin potansiyeli olmasına karşın yenilenebilir enerjide dünyanın gerisinde kaldığını ifade eden Akın, iktidarın son dönemde açıkladığı yenilenebilir enerji alanındaki planların geç kalınmış adımlar olduğunu savundu.

Mevcut durumda güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santrallerinin toplam üretim içindeki oranının yüzde 13 olduğuna dikkati çeken Akın, "2016 yılından itibaren güneş ve rüzgar odaklı enerji politikası izlenmiş olsaydı şu anda toplam üretim içindeki oran yüzde 30'a ulaşabilirdi. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyeli bulunuyor." diye konuştu.

Akın, güneş enerji santrali ve rüzgar enerjisi santralinin Türkiye'nin enerji yatırımlarının ana ekseninde yer alması gerektiğini belirterek, "Bu yatırımlar için bürokrasi sıfır olmalı." dedi.

"Enerji yoksulluğu çeken vatandaşlarımızın sayısı artıyor"

Türkiye'de artan enerji maliyetlerine karşı dışa bağımlı enerji santralleri yerine yenilenebilir enerji santrallerinin payının artmasının çok önemli olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası alanda 'Yeşil Yeni Düzen' adı altında yaşanan dönüşümün ortaya çıkardığı fırsatlar Türkiye'nin hızlı ve kapsamlı bir sıçrama yapması için uygun bir zemin oluşturuyor. Türkiye'nin acilen bu alanda bir açılıma ihtiyacı bulunuyor. Çünkü ülkemizde enerji yoksulluğu çeken vatandaşlarımızın sayısı her yıl artmaya devam ediyor. Bu gerçeklikten hareketle güneş ve rüzgar enerjisi projelerinde bir kısmının hane halkını, çiftçiyi, esnafı odağına alan kamunun yatırımcı olduğu bir modele ihtiyaç var."