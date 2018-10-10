CHP'den 'yüzde 10'luk indirim' tepkisi

10 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı da değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, enflasyonla mücadelenin makro ekonomi konusu olduğunu söyledi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Ekonomik Program ilan edilirken damadın aklına gelmeyen şimdi aklına gelmiş ve enflasyonla mücadele planı ilan ediyor. Yaptığı iş yüzde 10 fiyat düşüşü. Bunu yaklaşık 30 yıldır örneğin Emekli Astsubaylar Derneği, Muhtarlar Derneği, Eczacılar Odası, çeşitli kulüpler ve dernekler üyeleri için çeşitli yerlerden yüzde 10, 20, 30 indirim alırlar, bunu da internet sitesinden duyururlar. Bu devlet yönetimi ile değil dernek yönetimiyle bağdaşan bir iştir. Devlet yöneteceğim diye geldiyseniz, 'üç aylığına yüzde 10 indirim yap, 4 ay sonrası Allah kerim' diyerek olmaz. Atatürk Orman Çiftliğinin iktisadi işletmesi yüzde 10 indirim açıklamış. Sanıyorsunuz ki süte, yoğurda yapıyor. Bir bakıyorsunuz ekim ayının ortası, gelmiş kasım ayı keçi sütlü dondurmasına, sade dondurmaya indirim yapmış. Et ve Süt Kurumu indirim yapıyor. Sanıyorsunuz ki kıymaya, ete indirim yapıyor. Salam, sucuk, sosise indirim var. Damat bey gözlerimizi yaşarttı, 'yılbaşına kadar doğalgaza zam yapmayacağız.' diyor. Adam yılbaşından beri yüzde 42 elektriğe, yüzde 43 doğalgaza zam yapmış, son zammı 10 gün önce yapmış, şimdi '3 ay sonra yapmayacağım' diyor. Damat 90 gün zam yapmayacak, 91 gün sonra bir zam daha yapacak demek. Amaç enflasyonla mücadeleyse ekim ayı doğalgaz zammı ekim enflasyonuna henüz katılmadı, şimdi hesaplanacak. Zammı geri al, enflasyon düşsün. 3 ay zam yapmayacağım diyerek rakamlara değil zihinlere müdahale etmeye çalışıyor. Vatandaşı kandırmaya çalışan, sapkın bir akılla karşı karşıyayız. "

Emeklilikte yaşa takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerini sunduklarını ancak tekliflerinin yok edildiğini, ortada olmadığını savunan Özel, bu kanun tekliflerinin hiçbirini Meclis Başkanlığının ilgili komisyona sevk etmediğini öne sürdü.

Özgür Özel, CHP'nin verdiği en eski teklifin 17 Ağustos 2018 tarihli olduğunu belirterek, "Sevk dediğin bir-iki günlük iştir. Meclis Başkanlığı ne bizim ne başka partinin tekliflerini, ilgili komisyona göndermemiş, elinde tutuyor." dedi.

Milletvekilinin kanun teklifini komisyona yollamamanın, yasa yapma hakkına el koymak olduğunu vurgulayan Özel, "Binali amca, emeklilikte yaşa takılanları almış, üstüne oturmuş, yollamıyorlar ki başlarına dert açmasın. Binali Bey'e çağrımızdır, milletin vekillerinin verdiği kanun tekliflerini elinde tutma hakkın yok. Değil 3 ay, bir gün bile hakkın yok. Bu kanun tekliflerini imzalayacaksın, derhal havale edeceksin. Kanunun elinde tutulması resmen aldığı talimatın gereğidir." ifadelerini kullandı.

"Yaldızlı kombin çıkarmışlar"

Özel'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz." sözleri de soruldu. Özel, AK Parti ile MHP arasındaki ilişkinin siyasi bir ilişki olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Aralarında başka ilişki var. O yüzden siyaset terimleri yerine neoklasik moda terimleri kullanmaya başladılar. Kombin yapacaklarmış. Yeni kombini dikkatle takip ediyoruz. Bu kombin nasıl bir kombinasyona dönüşecek göreceğiz. Kombinin, korkuya faydası yok, korkunun ecele faydası yok. Şapkadan tavşan çıkarayım derken şimdi yaldızlı kombin çıkarmışlar."

Bahçeli'nin, "Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir." sözleriyle, AK Parti'yi kendilerine şikayet ettiğini savunan CHP Grup Başkanvekili Özel, "Bu kadar sıkı ilişkileri sürdürürken, birlikte kombin yapacakları yerde otursunlar terörle mücadele sorununu konuşsunlar." dedi.

Kaynak: AA