CHP'den zamlara tepki

Doğal gaz, elektrik, akaryakıta 2021 yılının son günü zam yapıldı. CHP yöneticileri zamları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Erdoğan şahsım yönetimi, hem de yeni yıla girerken, milleti zam sağanağıyla ezdi. Milletin alın terine, emeğine, cüzdanına yeni bir gece yarısı kumpası düzenledi. Erdoğan'ın yaptığı zam değil, zulümdür; ‘siyasi eşkıyalığın’ dik alasıdır.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Eyyyy Faşist Muhalefet..’ Trollüğü ile Halka Palavra Anlattılar: En Kalibreli, en cibiliyetli, en sinsi zamları bu millete reva gördüler. Bunlarda ne nass, ne vicdan var: Konut doğalgaz yüzde 25; elektrik yüzde 50; motorin 1 lira 29 kuruş; benzin 61 kuruş; LPG 78 kuruş zam aldı” tepkisini gösterdi.

"Saray iktidarı umudun düşmanı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Yılın ilk gününde yeni güne değil zamlara uyandık: Elektriğe yüzde 52-153, doğalgaza yüzde 25-50 arası, vergi ve cezalara yüzde 36,20, MTV'ye yüzde 25, emlak vergisine yüzde 18,10 zam geldi. Yeni yılda umut diliyor yurttaşlarımız. Oysa Saray iktidarı umudun düşmanı.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Gözleri kıpır kıpır. Zamları şıkır şıkır. İnsafınız kurusun yeni yılı şimdiden zehir ettiniz. Derhal seçim Hemen seçim” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Zam zam zam! AKP, koronavirüsten daha tehlikelidir!” tepkisini gösterdi.