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CHP'li 11 belediyeden THK uçakları çağrısı: Aktif hale getirmeye hazırız

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından yapılan açıklamada, belediyelerin Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçaklarını aktif hale getirmeye hazır oldukları belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 büyükşehir belediye başkanı, Türkiye'deki çok sayıda noktada çıkan ve bir bölümü devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yapılan ortak açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, "11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kadim kurumumuz Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçaklarını aktif hale getirmeye hazırız. Ülkemizdeki yangınlara yönelik ortak açıklamamız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, tekrar aktif hale getirildikten sonra yangın söndürme uçaklarının gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Açıklamanın tam metni:

 

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