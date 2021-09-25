CHP'li 11 büyükşehir belediyesinden göç politikası talebi

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanın Hatay’da bir araya geldiği “Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeyi, ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş okudu.

Savaş, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının 13’üncü buluşmayı yaptığı belirterek, toplantıda EXPO 2021 hazırlıkları ile gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma, Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki uygulamalar ve mülteciler konularını değerlendirdiklerini aktardı.

Savaş’ın okuduğu bildirge, şöyle:

“CHP’li büyükşehir belediyeleri olarak bu toplantı vesilesiyle Hatay şehrimizin yanında olma konusunda güçlü bir irada ortaya koyduğumuzu beyan ediyoruz.

Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir gıda sağlanması, üreticiler dahil olmak üzere tarımsal ekonomi içindeki paydaşların yaşam kalitelerinin arttırılması hedefiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen iş birlikçi tarımsal kalkınma projesi örneği tartışıldı.

Türkiye’nin tarımla ilgili yaşadığı sorunların karşısında en üst seviyede ilgi gösteren 11 büyükşehirimiz başta olmak üzere tüm CHP’li belediyelerin; yoğun tarımsal faaliyetlerle üreticiyi kalkındırdıkları ve tüketiciyi korudukları aşikardır. İstanbul Yenikapı’da 160 belediyemizin katkısıyla 30 Eylül- 2 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin ülkemiz için yeni nesil tarımsal kalkınma politikaları ve üretici odaklı çözüm önerilerinin tartışılacağı önemli bir buluşma olacağı değerlendirilmiştir.

Belediyeler Birliğine çağrı

Bütçesinin yüzde 65’ini CHP’li belediyelerin ödediği Türkiye Belediyeler Birliği’nin kaynaklarının son derece partizanca ve keyfi kullanıldığı, muhalefet belediyelerine kaynak kullandırılmadığı değerlendirilmiştir. Kamusal kaynakları daha adil, daha hukuki ve üyelerine hesap veren anlayışın hâkim kılınmasını birlik yönetiminde talep ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı ve gerekirse hukuki haklarımızı arayacağımızı bildiriyoruz.

"Daimi masa kurulmalı"

Türkiye dünyada hiçbir ülke ile kıyaslanmayacak kadar büyük ve ciddi bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıyadır. Sorunun ülkemizde bu denli büyük ve karmaşık hale gelmesinin temel nedeni, ülkemizin bilinen ve mutabık kalınan bir sığınmacı politikasının olmamasıdır. Bu büyük sorunun ele alınma biçiminde köklü bir değişikliğe gidilmezse yaşanan sorunların daha da derinleşmesi kaçınılmazdır.

Bugün itibariyle şehrimizin sığınmacı sorunu çözülmemişken, hiçbir şehrimizin daha fazla sığınmacıyı kaldırma kapasitesi kalmamıştır. Ekonomik, sosyal, güvenlik ve istihdam gibi boyutlar içiren sığınmacı sorununun merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin iş birliği olmadan çözülmesi mümkün değildir.

Bu toplantı vesilesiyle hükümetimize açık çağrıda bulunarak, sığınmacı sorununun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimî bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bu konuda bütçe ve yetki temin edilmesini, ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı göç politikası açıklanmasını talep ediyoruz.

Yurt sorunu

CHP’li belediyeler olarak devletimize her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Toplantımızda son olarak üniversitelerin açılmasıyla birlikte son derece yakıcı sorun haline gelen öğrencilerin yurt ihtiyacı değerlendirilmiş, CHP’li belediyeler olarak bu süreçte hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacak şekilde hızlı kamusal projeler geliştirme ve gençlerimize acil çözümler üretme kararı alınmıştır."